Fata lui Cornel Palade, pe scena X Factor fără ştirea actorului: Aş fi fost tensionată dacă aş fi ştiut că este în sală, o să vadă la televizor VIDEO

Ada Palade (28 de ani) este actriţă şi cântăreaţă. Cântă într-o trupă şi joacă în spectacole alături de celebrul Cornel Palade. Deşi este obişnuită cu scena, Ada mărturiseşte că ar fi fost foarte emoţionată dacă tatăl ei ar fi venit să o susţină, aşă că a decis să nu-i spună că s-a înscris la audiţii.

Tocmai de aceea, Ada Palade, care a venit la concurs însoţită de mama ei, i-a spus actorului că pleacă la cumpărături: „Nu ştie că am venit la X Factor, o să vadă la televizor. L-am lăsat acasă pentru că avem o legătură foarte puternică noi doi, aş fi fost tensionată dacă aş fi ştiut că este în sală“, a povestit concurenta în faţa celor patru membri ai juriului X Factor.

Ca şi alţi artişti ai căror părinţi au dovedit în lumea artistică, Ada simte nevoia să reuşească datorită calităţilor sale şi nu ca urmare a numelui pe care îl poartă: „Am aşteptări mari de la mine, aşa cum lumea îl cunoaşte pe tata şi ştie ce fel de om este, aş vrea să mă cunoască şi pe mine.“

Ada Palade a interpretat piesa Ettei James, „I just want to make love to you“, iar membrii juriului au rămas plăcut surprinşi după prestaţia tinerei actriţe.

Ştefan Bănică Jr. a spus că Ada seamănă cu Jody Foster, iar alegerea piesei a fost una inspirată. De asemenea, admirator al „cuplului“ Ţociu-Palade, Ştefan Bănică Jr a vrut să ştie dacă prietenul tatălui său a încurajat-o pe Ada să urmeze o carieră în muzică. Răspunsul Adei l-a uimit însă: „M-a ascultat, a zis că ar fi bine să nu mai cânt!“, a declarat concurenta râzând.

Delia i-a apreciat vocea, despre care a spus că este foarte bună. De aceeaşi părere a fost şi Horia Brenciu, argumentând că „nu degeaba Cornel Palade şi-a ţinut fiica ascunsă atât de mult“. Singurul care a votat împotrivă a fost Carla’s Dreams: „Din păcate din partea mea ai un «Nu»“, a fost răspunsul cântăreţului, iar Ada Palade va merge în etapa următoare cu trei de „Da“.

Nu acelaşi succes l-a avut şi pe scena de la Vocea României, când fiica lui Cornel Palade şi-a încercat norocul în sezonul trecut. Ada a interpretat piesa „Piece of My Heart“, de la Janis Joplin, dar nu a reuşit să întoarcă niciun scaun. Tatăl ei, Cornel Palade se afla, de această dată, alături de fiica sa, în culisele emisiunii.