Emisiunea „Vrei să fii milionar?” va fi difuzată din nou, din această toamnă, la Kanal D

Kanal D a început să difuzeze emisiunea „Vrei sa fii milionar?” în 2011, după care au urmat trei sezoane în care show-ul a înregistrat audienţe bune. Câştigurile concurenţilor au însumat aproximativ două milioane lei.

Emisiunea l-a avut prezentator pe Virgil Ianţu şi a mai fost difuzată de Prima TV, în perioada 2000-2003 (cu titlul „Vrei să fii miliardar?”), şi apoi în 2014, pentru un sezon.

Kanal D nu a anunţat cine va prezenta de această dată emisiunea.

„Vrei sa fii milionar?” („Who Wants To Be A Millionaire?”) este cel mai cunoscut format quiz din lume. A fost produs pentru prima dată în Marea Britanie, pe reţeaua ITV, în septembrie 1998. Anul acesta se împlinesc două decenii de la apariţia formatului original. Show-ul a devenit la scurt timp de la lansare un fenomen din punct de vedere al ratingului, cu o audienţă medie de 19 milioane de telespectatori. De atunci formatul a fost prezent în peste 120 de ţări.

Impactul pe care l-a avut „Vrei să fii milionar?” la nivel social este unul considerabil, pornind de la apariţia unei game complexe de produse interactive, aplicaţii educaţionale care au la bază jocul şi până la filmul de succes „Slumdog Millionaire”, câştigător al premiului Oscar, ce are în centrul poveştii chiar celebrul concurs.

Formatul „Vrei să fii milionar?” a câştigat zeci de premii la nivel mondial, inclusiv un premiu BAFTA, o distincţie Emmy, şapte premii naţionale de televiziune în Marea Britanie. În România, emisiunea „Vrei să fii milionar?”, difuzată la Kanal D, a obţinut o serie de distincţii, printre care şi Premiul TV Mania pentru Cea mai bună emisiune de divertisment.

Emisiunea concurs „Vrei să fii milionar?” este un format realizat de Sony Pictures Television (SPT), distribuit internaţional de SPT.