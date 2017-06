Dragoş Pătraru a anunţat că vrea să plece de la Digi 24: „Presa care apără interesele unor instituţii şi ale unor corporaţii e un nonsens“ VIDEO

Dragoş Pătraru şi-a anunţat intenţia de a părăsi Digi 24 după un an de colaborare, principalul motiv fiind viziunea diferită asupra modului în care fiecare înţelege ce înseamnă meseria de jurnalist. Printre altele, realizatorul „Starea Naţiei“ a afirmat că presa care apără interesele unor instituţii şi ale unor corporaţii este un nonsens.

Fără a oferi detalii, Pătraru a precizat că „Starea Naţiei“ va reveni, dar în altă parte, asta doar în cazul în care se va ajunge la o înţelegere cu Digi 24, unde echipa mai are de onorat doi ani din contract.

„Filosofia după care ne-am orientat mereu în ceea ce am făcut a fost să nu tratăm niciodată privilegiat instituţiile de forţă, să lovim de fiecare dată acolo unde este puterea şi să vorbim despre România aşa cum este ea: săracă, sărăcită, cu atât de mulţi oameni ţinuţi în mizerie, marginalizaţi, ba chiar acuzaţi că au ajuns aşa cum au ajuns. Mai multe drepturi pentru cât mai mulţi înseamnă mai multă putere pentru cât mai mulţi, înseamnă mai multe şanse pentru cât mai mulţi. Credem într-o societate care pune pe primul loc omul, nu instituţiile, ci oamenii. Din păcate, acum, după un an de muncă, avem certitudinea că am ajuns într-un loc în care toate aceste valori nu se regăsesc sau dacă există nu le vedem noi, nu le simţim.

Presa care apără interesele unor instituţii şi ale unor corporaţii e un nonsens. Presa nu poate avea în vedere decât binele oamenilor, sancţionând derapajele, uneori inimaginabile, ale instituţiilor şi ale corporaţiilor. Motiv pentru care, deşi, repet, mai avem doi ani de contract cu această instituţie, cred că ne vom despărţi aici. Nu ne despărţim însă de dumneavoastră, pentru că deja ne-am obişnuit, ne mutăm taraba în altă parte, dacă vom reuşi să ne înţelegem cu aceşti oameni în privinţa încheierii contractului din care mai avem doi ani. Ne vedem în august!“, a fost mesajul lui Dragoş Pătraru în încheierea ultimei ediţii din sezonul patru „Starea Naţiei“.

Decizia vine după conflictul public dintre Dragoş Pătraru şi redactorul-şef al Digi 24, Cosmin Prelipceanu. Totul a început în luna mai, când jurnalistul a criticat dur conducerea Digi 24 pentru faptul că a ocolit dosarul în care este vizat şi Ioan Bendei, fostul administrator al companiei RCS&RDS. În replică, Prelipceanu a anunţat că instituţia se dezice de afirmaţiile lui Pătraru, somându-l pe acesta că îl va da în judecată dacă nu prezintă lista cu jurnaliştii acoperiţi, făcând referire la o frază cu care Pătraru şi-a încheiat materialul. Schimbul de replici a fost încheiat tot de Pătraru, care l-a ironizat pe Prelipceanu şi a explicat de ce Digi 24 îşi pierde credibilitatea şi de ce au apărut suspiciuni cu privire la integritatea televiziunii.