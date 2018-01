Cine sunt următorii patru băieţi dornici să-şi întâlnească pretendentele la „Mă însoară mama“, noul show matrimonial de la ProTV FOTO

Cove a străbătut mii de kilometri la începutul acestui an pentru a-i cunoaşte pe cei opt băieţi dornici să-şi cunoască jumătatea în emisiunea „Mă însoară mama!“.





Înscrişi de mamele lor şi mizând pe deciziile pe care acestea le vor lua pe parcursul emisiunii, băieţii sunt gata să descopere calităţile şi defectele pretendentelor lor, dar şi să le supună la tot felul de încercări pentru a le testa sinceritatea.

Andrei Abuşan (26 de ani, din Marea Britanie) s-a stabilit în Londra cu familia, este cetăţean britanic, dar s-a născut în România. Lucrează ca software developer şi s-a decis să participe la emisiunea „Mă însoară mama!“ pentru că nu a mai avut relaţii serioase până acum. A ieşit cu fete în oraş, dar nu a dus pe nimeni acasă la părinţi. Mama sa îşi doreşte să aibă o noră în casă, să meargă la petreceri în patru, nu în trei.





FOTO ProTV

Romulus Moldovan (47 de ani, din Constanţa) lucrează ca hairstylist, iar în timpul liber este fotograf şi editează clipuri video. S-a înscris la emisiune pentru a-şi găsi partenera perfectă, dar şi pentru că fiind artist consideră că are multe de arătat celor din jur. Mama sa îşi doreşte ca fiul ei să-şi întemeieze o familie, să aibă şi ea un nepot. Ea s-a implicat în toate relaţiile serioase pe care băiatul ei le-a avut până acum.

FOTO ProTV

Bobby Sărbuşcă (43 de ani, din Prahova) este electronist, programator IT. A îmbinat pasiunea pentru electronică şi robotică cu cea pentru IT şi a reuşit să construiască un robot pe care l-a numit Robby. Bobby urmăreşte cu interes acest gen de producţii, aşa că a decis să se înscrie la „Mă însoară mama!“

pentru a încerca să-şi găsească jumătatea.





FOTO ProTV

Ovidiu Manta (27 de ani, din Odobeşti) este manager la firma părinţilor săi şi îşi doreşte foarte mult să se însoare. Ovidiu are format un cerc de prieteni, asa ca nu iese des în oras şi nu are foarte multe ocazii să întâlnească pe cineva. Astfel a decis să o lase pe mama sa să se ocupe de acest aspect. A mai avut o relaţie serioasă care a durat un an.





FOTO ProTV