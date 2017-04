Chinezul Fang Shuang i-a cucerit pe români cu interpretarea piesei „De-ai fi tu salcie la mal“. Cine sunt primii finalişti Românii au talent VIDEO

Zece semifinalişti au luptat în prima ediţie live pentru un loc în finala „Românii au talent“, însă doar doi au reuşit să obţină biletul pentru ultimul act al show-ului. Seara a oferit numere de ventrilocie, dans, canto şi acrobaţie.

Vineri, în urma voturilor telespectatorilor şi alegerii juriului, doi concurţi care au mizat pe vocile lor au ajuns în finala „Românii au talent“: chinezul Fang Shuang şi Florin Nae. Cei doi continuă astfel lupta pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro şi titlul de cel mai talentat român.

De asemenea, a fost ales şi primul candidat la premiul de originalitate al acestui sezon – Alexandru Oltean, care a prezentat un moment de dans acrobatic.

În prima semifinală a sezonului 7 „Românii au talent“, preferatul publicului a fost Fang Shuang. Cel de-al doilea finalist a fost ales de juriu, dintre concurenţii clasaţi pe locurile doi şi trei în clasamentul publicului. Mihaela Rădulescu, Andra, Andi Moisescu şi Florin Călinescu au avut de ales între dansul prezentat de Alexandru Oltean şi vocea lui Florin Nae. Mihaela a mizat pe Alexandru Oltean, iar Andra, Andi şi Florin au mizat pe Florin Nae, care merge în finală.

Primul spectacol live al sezonului şapte a adus şi două momente speciale, prezentate de trupa Sensor împreună cu baletul „Românii au talent“ şi de finalistul sezonului patru al show-ului, Zburătorul – Octavian Stoica. Sensor a cântat un remix al piesei „Carmina Burana“.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel naţional, peste 2 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul „Românii au talent“, iar în minutul de maximă audienţă, de la 21.29, peste 2,6 milioane de români au fost cu ochii pe emisiunea de la Pro TV.

Ansamblul Kozaciok a deschis prima semifinală live „Românii au talent“ şi a adus tradiţiile ucrainiene pe scena Pro TV. „Mărturisesc că v-aţi descurcat foarte bine, ceea ce este îmbucurător pentru o revedere. Copii, deci nelămurirea mea s-a risipit, suntem pe drumul cel bun“, a spus Florin Călinescu.

La preselecţii, Florin Călinescu l-a numit „micul om mare“. Marius Mihăilă a urcat pe scena „Românii au talent“ şi a cântat o melodie hip-hop, compoziţie proprie, reuşind să-i transmită perfect mesajul şi să primească ropote de aplauze. „În cazul lui Marius, am văzut o creştere, nu numai la figurat, ci şi la propriu. Este mai matur, iar asta am simţit şi din versuri. Bravo, Marius!“, i-a spus Andi Moisescu.

După ce la audiţii au cucerit juriul cu mişcările lor, Kicsi Csongor şi Antonella Terrazas au revenit pe scena „Românii au talent“ cu un tango extrem de pasional prin care au reuşit să spună şi o poveste. „N-am ştiut că Dracula dansează aşa de bine. Ai dansat extraordinar. E bine, e foarte bine. Antonella, eşti minunată! Dansul a fost impecabil, felicitări!“, a spus Andra.

Tatiana Kundik a adus pe scena „Românii au talent“ un număr de acrobaţie pe sârmă, care le-a tăiat tuturor respiraţia. Concurenta a plutit pe scenă şi a realizat perfect elemente acrobatice extrem de solicitante, reuşind să uimească încă o dată publicul cu abilităţile ei extraordinare. „Tatiana e un profesionist desăvârşit, care te emoţionează de fiecare dată când apare cu un astfel de moment. Sunt convins că oameni ca Tatiana pot aduce pacea în lume“, a spus Andi Moisescu.

După ce iepuraşul a împărţit toate cadourile de Paşte, a revenit pe scena „Românii au talent“ împreună cu Florin Suciu Buh, care a prezentat un număr de ventrilocie. Concurentul a adus copilăria pe scenă şi a creat un moment amuzant, care i-a implicat şi pe membrii juriului. „E o situaţie artistică ce-şi merită locul în acest moment. Nu ştiu povestea aia cu cifrele ce e cu ea, dar chiar are o importanţă mai mică în acest moment. Repet, nu asta mă pune pe ganduri. În rest, situaţia este OK, este veselie, e performanţă, îţi merg vocile, manualitatea puţin te-a încurcat, dar nu are în momentul de faţă o prea mare piedică“, a spus Florin Călinescu la final.