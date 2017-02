Cele mai bune reclame de la Super Bowl 51: cum l-au atacat marile branduri pe Donald Trump VIDEO

Super Bowl 51 a reprezentat un prilej cu adevărat extraordinar pentru cele mai cunoscute brand-uri ale planetei să-şi expună cele mai noi reclame. Dar, circumstanţele actuale, generate de alegerea lui Donald Trump ca preşedinte al Statelor Unite ale Americii, precum şi politicile controversate susţinute de acesta, au reprezentat un bun mijloc prin care brand-urile să-şi facă vocea auzită şi prin care să îşi arate poziţia.

Astfel, dacă pe teren New England Patriots şi Atlanta Falcons s-au duelat pentru trofeul suprem al fotbalului american, în pauzele comerciale marile branduri au încercat să nu stea indiferente faţă de situaţia actuală şi au dat lovituri indirecte către Trump.

Mai jos, unele dintre cele mai bune reclame de la Super Bowl 51, rulate de nume precum Coca Cola, Budweiser, Airbnb, Audi şi Ford, care au avut ca teme imigraţia, egalitatea şi acceptarea.

Budweiser - „Born The Hard Way“

84 Lumber - The Entire Journey

Coca-Cola - „America the Beautiful“

Airbnb - „We Accept“

Ford - Go Further

Audi - „Drive Progress“

Progress is for everyone. At Audi, we are committed to equal pay for equal work. #DriveProgress pic.twitter.com/pF0t14ido8 — Audi (@Audi) February 6, 2017

It’s A 10 Hair Care - „4 Years Of Awful Hair“