Ce seriale originale Netflix puteţi vedea în 2017: toate producţiile ce revin cu noi sezoane, dar şi cele care debutează

Netflix, cea mai mare reţea de televiziune online din lume, a lansat interfaţa de utilizare pentru România, abonaţii având acum acces la subtitrări şi dublaje în limba română pentru seriale şi filme, inclusiv pentru programele originale ale platformei americane.

Pentru a-şi activa limba română, utilizatorii care au deja abonament trebuie să acceseze opţiunea „Manage Profiles“, din partea dreaptă a ecranului, să apese pe profilul utilizatorului şi să selecteze limba română din secţiunea „Language“, iar apoi să apese butonul „Save“. Utilizatorii români pot testa gratuit timp de o lună interfaţa, apoi, în schimbul unui tarif lunar începând de la 7,99 de euro, se pot bucura de o gamă largă de producţii.

În 2017, vor reveni cu noi sezoane unele dintre cele mai apreciate seriale originale Netflix – „Orange Is the New Black“, „House of Cards“ şi „Stranger Things“ –, dar şi producţii noi, printre care „Gypsy“ şi „Atypical“.

Reprezentanţii Netflix au anunţat că anul acesta vor avea un număr impresionant de 1.000 de ore de filme şi seriale, pentru care au investit 6 miliarde de dolari, potrivit Business Insider.

Pentru a vă ajuta să ţineţi pasul, vă prezentăm o listă a serialelor originale Netflix care se întorc cu noi sezoane, dar şi seriale în premieră.

„House of Cards“ (Sezonul 5) – 30 mai

Prezentare Netflix: Relaţia solidă dintre Francis Underwood (Kevin Spacey) şi Claire Underwood (Robin Wright), care au fost întotdeauna cei mai puternici aliaţi, începe să se crape.

„Orange Is the New Black“ (Sezonul 5) – 9 iunie

Piper Chapman nu merită condamnarea la închisoare şi toate colegele sale de celulă cred acelaşi lucru.

„Stranger Things“ (Sezonul 2)

Acţiunea este plasată în Indiana anului 1983, când un băieţel dispare subit, iar în timp ce prietenii, familia şi poliţia locală caută răspunsuri, ies la iveală diverse secrete ce implică experimente guvernamentale, forţe supranaturale înspăimântătoare şi o fetiţă foarte ciudată.

„Lady Dynamite“ (Sezonul 2)

Seria este bazată pe viaţa Mariei Bamford. Episoadele ocazional suprarealiste, refractate pe mai multe perioade de timp, spun povestea unei femei care se pierde şi se regăseşte.

„Master of None“ (Sezonul 2)

Cunoscut mai ales pentru rolul din apreciatul serial „Parks and Recreation“, comediantul Aziz Ansari joacă, scrie şi regizează seria „Master of None“, bazată pe propriile experienţe de viaţă. În centrul producţiei este viaţa personală şi profesională a lui Dev, un actor din New York în vârstă de 30 de ani, care are probleme atât în a se decide ce vrea să mănânce, dar şi în ceea ce priveşte traiectoria vieţii sale.

„Real Rob“ (Sezonul 2)

„Real Rob“ prezintă o relatare excesivă, dar şi brutal de sinceră a vieţii lui Rob Schneider, intercalată cu fragmente din show-urile sale de stand-up comedy. Gestionând suişurile şi coborâşurile carierei de la Hollywood şi stilul de viaţă aferent (o soţie mexicană mai mică, un nou născut, un fanatic care îl urmăreşte la tot pasul şi un asistent personal total incompetent), comedia prezintă viaţa reală a unuia dintre cei mai renumiţi comedianţi din lume.

„Queer Eye For The Straight Guy“ (Reboot)

Într-un moment în care America este divizată, iar viitorul este incert, o echipă formată din cinci bărbaţi curajoşi va încerca să-i unească pe oameni cu ajutorul umorului şi sensibilităţii.

„Las Chicas del Cable“ (Sezonul 1)

Acţiunea este plasată în Madrid, în anul 1928, când compania naţională de telefonie îşi deschide sediul central, iar sute de fete aşteaptă la coadă pentru a obţine un loc de muncă în singurul loc care reprezintă progresul şi modernizarea femeilor la momentul respectiv. Patru tinere, provenind din medii extrem de diferite, vor începe să lucreze ca operatori, iar din acea zi gelozia, invidia şi trădarea se vor îmbina cu setea de succes, prietenia şi iubirea.

„Gypsy“ (Sezonul 1)

Seria o prezintă pe Jean Holloway, un terapeut care dezvoltă relaţii intime şi periculoase cu pacienţii săi. Din distribuţie fac parte Naomi Watts (foto) şi Billy Crudup.

„Atypical“ (Sezonul 1)

O poveste în care este prezentat Sam (Keir Gilchrist), un băiat în vârstă de 18 ani ce suferă de o tulburare din spectru autist şi se află în căutarea iubirii şi a independenţei. În timp ce Sam se află într-o călătorie amuzantă şi emoţionantă de auto-descoperire, familia sa trebuie să se lupte cu această schimbare şi să înţeleagă ce înseamnă cu adevărat să fii normal. Jennifer Jason Leigh (foto) joacă rolul mamei, Elsa, care se află la rândul ei într-o căutare a sinelui.

„Dark“ (Sezonul 1)

O saga de familie cu o întorsătură supranaturală, acţiunea din „Dark“ este plasată într-un oraş german, unde dispariţia a doi copii expune vieţile duble şi relaţiile fracturate dintre patru familii.

„Disjointed“ (Sezonul 1)

„Disjointed“ este o comedie la locul de muncă, în care Kathy Bates (foto) joacă rolul unei susţinătoare a legalizării consumului de droguri care îşi trăieşte visul de a fi proprietara unui dispensar de canabis din LA. Alături îi are pe cei trei angajaţi ai săi, pe fiul ei în vârstă de 20 de ani şi un gardian cu probleme, toţi fiind mai mereu drogaţi.

„Friends From College“ (Sezonul 1)

Serialul are în prim plan un grup de prieteni de la Harvard, Ethan (Keegan-Michael Key), Lisa (Cobie Smulders), Sam (Annie Parisse), Nick (Nat Faxon), Max (Fred Savage) şi Marianne (Jae Suh Park), care explorează într-o manieră comică relaţiile romantice, relaţiile de prietenie şi echilibrul dintre viaţa de adult şi nostalgiile stârnite de cea de adolescenţi.

„Glow“ (Sezonul 1)

Inspirat de povestea reală a ligii de lupte feminine din anii ’80, serialul urmăreşte o actriţă şomeră care face o ultimă încercare de a-şi trăi visul, realizând episoade săptămânale despre luptătorii de sex feminin.

„Kiss Me First“ (Sezonul 1)

Serialul spune povestea tinerei Leila, o fată singuratică în vârstă de 17 ani, care este dependentă de un site de jocuri, Agora. În timpul petrecut pe platforma online, Leila o cunoaşte pe Tess, o tânără îndrăzneaţă şi petrecăreaţă care ascunde însă un secret întunecat. Cele două fete se împrietenesc şi în viaţa reală, însă după ce Tess dispare, Leila îşi asumă identitatea ei şi aşa ajunge să desluşească misterul din spatele dispariţiei.