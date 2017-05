Când este difuzat primul episod din „Gospodar fără pereche“: show-ul intră în pauză până la găsirea perechilor ideale

Anamaria Prodan Reghecampf, încântată de postura de prezentatoare

„«Gospodar fără pereche» e un proiect care mi se potriveşte mănuşă! Am crescut cu bunica la ţară, acum am şi eu la rândul meu o fermă cu oi, fazani, găini, capre, vaci şi îmi place la nebunie aerul de ţară, liniştea şi treburile ce ţin de gospodărie. Nu m-am ferit şi nu o să mă feresc de muncă, indiferent că vorbim de impresariat, de rolul meu în emisiune sau dereticat prin fermă. Am început deja filmările şi de-abia aştept să cunoaşteţi fermierii care şi-au dat seama că în viaţă nu e numai munca importantă. La bătrâneţe, nu contează câte animale ai crescut în fermă sau câte hectare de pământ ai cultivat, ci să ai pe cineva alături cu care să te poţi bucura de tot ce ai făcut în viaţă. Soţie, copii, nepoţi, strănepoţi! O să le fiu alături tuturor fermierilor, o să încerc să descopăr ce îşi doresc de la o femeie şi voi face tot posibilul ca ei să reuşească să-şi găsească jumătatea şi să nu mai fie Gospodar fără pereche“, a spus Anamaria Prodan Reghecampf.

Se prezintă fermierii, după care se intră în pauză

Structura formatului „Farmer wants a Wife“ presupune difuzarea unui prim episod în care sunt prezentaţi fermierii participanţi şi dorinţele acestora despre jumătatea ideală pentru ei şi, după o perioadă de câteva luni în care are loc selecţia persoanelor interesate de aceştia, show-ul continuă cu etapele în care fermierii aleg cele mai potrivite posibile perechi şi evoluţia relaţiilor dintre ei.

Aşadar, în prima ediţie a show-ului „Gospodar fără pereche“, difuzată marţi, 6 iunie, la 20.30 la Pro TV, românii vor vedea cine sunt fermierii, cum arată gospodăria fiecăruia, care sunt visurile lor şi cum văd ei femeia ideală, alături de care să întemeieze o familie. Odată cu difuzarea acestei prime ediţii, Pro TV va anunţa „start înscrieri“ pentru doamnele şi domnişoarele interesate de unul dintre fermierii din emisiune, iar apoi show-ul „Gospodar fără pereche“ va continua după ce sunt alese cele mai potrivite pretendente pentru cei 13 participanţi.

Deţinut de FremantleMedia, formatul „Farmer wants a Wife“ este un reality-show care prezintă parcursul unor fermieri singuri care îşi caută perechea, dar şi avantajele traiului departe de oraş. Fermieri carismatici si muncitori, care nu ar renunţa pentru nimic în lume la natură, tradiţii, la creşterea animalelor sau agricultură, au ocazia să cunoască mai multe doamne sau domnişoare, în speranţa că una dintre ele va fi aleasa inimii sale.