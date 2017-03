Adevărul Live, ora 14.00: Cum a ajuns Andreea Marin în paşi de dans la Pro TV

Andreea Marin spune că, pentru ea, este o provocare să fie la aceeaşi masă cu Mihai Petre, Gigi Căciuleanu şi Florin Călinescu, ceilalţi membri ai juriului. „E o provocare să fiu singura femeie într-un juriu de personalităţi, e o responsabilitate pe care o privesc cu seriozitatea cuvenită“ , a spus Andreea Marin despre colegii ei de la masa juraţilor. Însă, trecând peste această provocare, vorbeşte despre dans cu o pasiune a unui adevărat iubitor al acestei arte.

„Dansul şi-a pus amprenta pe viaţa mea şi astfel am învăţat să-mi parcurg drumul cu eleganţa valsului, chiar şi în momentele delicate, cu pasiunea tangoului în iubire, cu disciplină, imaginaţie şi ritm neobosit în profesie. În privinţa calităţii programului, nu am niciun dubiu şi sunt onorată să primesc o asemenea misiune, căci ştim foarte bine ce înseamna forţa, calitatea şi creativitatea Pro TV“ , a mai spus Andreea Marin despre show-ul „Uite cine dansează!“.

Show-ul „Uite cine dansează!“ debutează pe 6 martie la Pro TV. Emisiunea, care are la bază formatul BBC „Dancing with the stars“, va fi prezentată de Mihaela Rădulescu şi Cabral Ibacka.

Reprezentanţii Pro TV au anunţat numele celor 12 dansatori profesionişti care vor face echipă cu vedetele în noua emisiune a postului, „Uite cine dansează“, care debutează săptămâna viitoare. Mai multe detalii aici.

Cele 12 vedete care au acceptat provocarea sunt actorii Lili Sandu, Rona Hartner, Marius Manole şi Octavian Strunilă, designerul şi stilista Dana Budeanu, prezentatoarea de ştiri Anca Serea, vedeta de televiziune Oana Zăvoranu, cântăreţii Antonia, Alex Velea şi Liviu Teodorescu, bucătarul-şef Joseph Hadad şi luptătorul de MMA Sandu Lungu.

Despre noul show de dans de la Pro TV, despre provocarea de a fi în juriu şi planuri de viitor, Andreea Marin vorbeşte la Adevărul Live. Româneţi pe adevarul.ro pentru cele mai importante declaraţii.