Începe un nou sezon „Garantat 100%“, la TVR 1: fizicianul Albert Laszlo Barabasi, primul invitat al lui Cătălin Ştefănescu

Unul dintre cei mai titraţi oameni de ştiinţă, la „Garantat 100%“

Este unul dintre cei mai titraţi oameni de ştiinţă. Fizician maghiar-american, născut în România şi cunoscut pentru cercetarea sa în teoria reţelelor. Lucrările sale despre reţelele complexe au fost prezentate pe larg de cele mai prestigioase publicaţii şi instituţii media din lume, de la Nature, Science sau „The New York Times“, până la BBC sau CNN. Fizicianul expert în teoria reţelelor Albert-Laszlo Barabasi este primul invitat al lui Cătălin Ştefănescu în noul sezon „Garantat 100%“. Ediţia este în premieră la TVR 1, TVR HD şi TVR+ duminică, de la 22.00.

Albert-Laszlo Barabasi şi-a început studiile universitare la Institutul de la Măgurele. În urma expulzării din România comunistă în anul 1989, şi-a continuat studiile la Budapesta. De acolo a emigrat în Statele Unite, unde şi-a făcut doctoratul în fizică la Boston, apoi a lucrat un an la IBM. A continuat ca profesor la Universitatea Notre Dame, unde a devenit interesat de reţele, deşi prima întâlnire cu acestea a fost la IBM. În perioada de profesorat la Notre Dame a reuşit să publice prima lucrare, după aproape 5 ani de încercări. Din 1998 se concentrează pe reţele. De 8 ani este la Boston, unde are un post la Harvard Medical School şi unde şi locuieşte de 7 ani. Tot în Boston, lucrează şi la Center for Network Science at Northeastern University. În ultimii ani, călătoreşte între Boston şi Budapesta.

„Duminică, la Garantat 100%, avem invitat un personaj fabulos! Albert-Laszlo Barabasi va vorbi despre teoria reţelelor, despre cum funcţionează aceasta în orice teritoriu: de la actorii de la Hollywood până la medicina viitorului, de la Internet până la serviciile de informaţii şi lupta împotriva terorismului“, dezvăluie Cătălin Ştefănescu.

Trecerea de la teoria reţelelor şi haos la armonie o facem alături de Trupa Stema, care va cânta la final de emisiune.

Despre Garantat 100%

Le-a dat garanţii la fiecare ediţie, iar după 17 ani, telespectatorii o recunosc drept una dintre cele mai de succes emisiuni culturale. Cătălin Ştefănescu prezintă la TVR 1 „felul nostru de a face televiziunea“: „Garantat 100%“. Întreaga colecţie a emisiunilor „Garantat 100%“ poate fi vizionată şi online, pe portalul video al Televiziunii Române, www.tvrplus.ro. Telespectatorii pot interacţiona cu echipa emisiunii şi pe contul de Facebook „Garantat 100%“.