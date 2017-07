12 detalii inedite din „Friends“ care au trecut neobservate de fanii serialului

12. Faimoasa canapea din cafeneaua Central Perk era mereu neocupată dintr-un motiv

V-aţi întrebat vreodată de ce locul preferat de întâlnire al celor şase prieteni- legendara canapea portocalie de la Central Perk - era întotdeauna disponibilă pentru ei? Dacă te uiţi atent, vei observa că era rezervată. Puteţi vedea semnul în câteva din primele episoade şi lipseşte în alte episoade pentru de ce ai avea nevoie să laşi semnul de „Rezervat“ pentru clienţii fideli, nu?





11. Monica i-a prezentat-o pe Rachel lui Chandler ca şi cum cei doi nu s-ar fi întâlnit niciodată

În episodul pilot, după ce l-a părăsit pe Barry la altar, Rachel vine la cafenea unde Monica o prezintă lui Joey, Phoebe şi Chandler. Câteva episoade mai târziu, în „The One With the Flashback“, aflăm că Rachel şi Chandler se cunosc din liceu şi de la mesele de Ziua Recunoştinţei a familiei Geller.









10. Monica are o „puşculiţă a isteriei“ la restaurantul ei

Se ştie prea bine că Monica a fost mereu foarte autoritară. Cu toate acestea, era conştientă de acest defect şi încerca să-l corecteze. Astfel că, la restaurantul Alessandro, ţinea un borcan special în care punea un dolar de fiecare dată când a ţipa la cineva. Din imagini ne putem da seama că a ţipat mult.





9. Fereastra magică din bucătăria Monicăi

Toată lumea a remarcat o fereastră în apartamentul Monicăi, dar puţini dintre noi au observat că peisajul dincolo de această ferestră magică de bucătărie se schimba în mod constant. Un zid de cărămidă, o clădire din apropiere... ceva ciudat care se întâmpla cu această fereastră specială.

8. Bileţelele interesante de pe panoul agăţat pe uşa apartamentului lui Joey şi Chandler

De-a lungul seriei, aşa-numitul Magna Doodle Board de pe uşa apartamentului lui Joey şi Chandler a purtat o mulţime de mesaje amuzante. De exemplu, când Chandler şi Monica au mărturisit că au o relaţie, pe respectiva tablă a apărut desenată o inimioară cu iniţialele lor. Ce drăguţ din partea lui Joey, nu? Chandler, de asemenea, obişnuia să lase mesaje pentru Joey, amintindu-i să sune înapoi o fată, pe agentul său sau chiar pe tatăl său.





7. La un moment dat, numele întregii distribuţii a fost schimbat

În primul episod al sezonului 6, poducătorii au adăugat „Arquette“ la sfârşitul numelor tuturor actorilor la credite pentru a felicita cuplu proaspăt căsătorit, David Arquette şi Courteney Cox, actriţa care o interpreta pe Monica schimbându-şi numele în Courteney Cox Arquette.





6. Ross avea două zile de naştere

În timp ce alţii creşteau, Ross părea să sfideze timpul. El a menţionat că are 29 de ani în sezoanele 3, 4 şi 5. În plus, potrivit lui Dr. Geller, acesta era născut în decembrie. Câţiva ani mai târziu, el a susţinut că ziua lui de naştere este pe 18 octombrie.





5. Prietenii nu râd aproape niciodată la glumele lui Chandler

Toată lumea iubeşte glumele lui Chandler şi comentariile lui sarcastice, cu excepţia celor mai apropiaţi prieteni. Singura explicaţie logică ar putea fi că regizorul nu a vrut să distrugă dinamica scenelor, întrerupându-le cu râsete. Da, nu e corect, Chandler, dar noi ştim că eşti „cel amuzant“.





4. O asistentă medicală şi agentul lui Joey au fost interpretate de aceeaşi actriţă

Vă amintiţi agentul lui Joey, Estelle Leonard? Puţini au recunoscut-o când a jucat rolul de asistentă medicală în episodul în care sa născut fiul lui Ross, Ben.









3. Unghiul neobişnuit al camerei din apartamentul Monicăi

În episodul „The one with the Secret Closet“, regizorii ne-au arătat „cel de-al patrulea zid“ din apartamentul lui Monicăi în timp ce Chandler a încercat să deschidă dulapul secret. Aceasta a fost o ocazie unică de a vedea unghiul folosit de echipa de filmare pentru a trage majoritatea scenelor.





2. Toate rochiile de mireasă

Amintiţi-vă de episodul în care Monica pune mâna pe rochia de mireasă a lui Emily, fosta logodnică a lui Ross, şi o probează cu prietenele ei care, apropo, s-au îmbrăcat şi ele în rochii de mireasă. Nu ştim de ce, dar Emily poartă o rochie complet diferită în timpul nunţii ei. Şi rochia lui Rachel a trecut prin câteva schimbări de când şi-a părăsit logodnicul la altar în sezonul 1.





1. Courteney Cox era însărcinată când a fost filmat ultimul episod

Când Lisa Kudrow a rămas însărcinată, scenariştii au decis să integreze sarcina în scenariul Friends şi voilà! - Phoebe a rămas însărcinată! Dar a fost mult mai dificil atunci când Courteney Cox şi-a anunţat sarcina. Potrivit scenariului, Chandler şi Monica nu puteau avea copii şi adoptă gemeni. Deşi Courteney purta tot timpul haine largi, se poate observa burtica ei în creştere în unele episoade.