Omagiu inedit adus lui Avicii: o biserică a bătut clopotele în ritmul unor piese semnate de DJ VIDEO

Reprezentanţii unei biserici din oraşul Utrecht, Olanda, au sincronizat clopotele lăcaşului de cult astfel încât au reuşit să reproducă trei dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Tim Bergling, cunoscut dub numele de scenă Avicii.

Este vorba despre hiturile „Wake Me Up“, „Without You“ şi „Hey Brother“, notează Mediafax.

Rezultatul a fost unul incredibil, un tribut original adus uneia dintre cele mai apreciate vedete electro din ultimii ani.





Avicii suferea de pancreatită acută, ce reprezintă inflamaţia pancreasului, din cauza consumului excesiv de alcool. Din acest motiv, în 2014 a fost nevoit să-şi extirpe vezica biliară. În 2016, a renunţat la turnee pentru a-şi rezolva problemele de sănătate, iar în 2017 au apărut imagini cu artistul în spital. Acestea făceau parte dintr-un documentar filmat în perioada 2013-2016, care a surprins lupta muzicianului cu stresul, anxietatea şi boala.

Muzicianul s-a fotografiat în urmă cu câteva zile cu fanii din luxoasa staţiune Muscat Hills în care îşi petrecea vacanţa. Fotografia de mai jos a fost postată în urmă cu patru zile pe contul de Instagram al staţiunii în care starul suedez şi-a petrecut ultimele zile din viaţă.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).