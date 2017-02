Tarja Turunen, show de zile mari pe scena Sălii Palatului: „Vă iubesc! Sunteţi minunaţi“ VIDEO

După ce cu o zi înainte artista, devenită cunoscută cu trupa Nightwish, a susţinut un concert cu casa plină în Timişoara, la Filarmonica Banatului, nici la Bucureşti atmosfera nu a fost mai prejos.

În deschidere, artista i-a avut alături pe britanicii de la Devilfire, o trupă de hard rock melodic înfiinţată în anul 2016. Cu toate că sunt o figură nouă în lumea muzicală, ei şi-au pus ştampila pe scena rock prin valuri de comentarii care le-au crescut baza de fani şi par a avea un viitor promiţător ce probabil va fi conturat de albumul lor de debut „Rhapsody in Motion” ce va fi lansat în primăvara acestui an.

La Bucureşti, Devilfire au cântat „She’s always on the run”, „Waiting for a Rockstar”, „Revolution”, ocazie cu care artiştii au subliniat că ştiu de actuala situaţie tensionată din ţara noastră, spunând că „avem multe pe cap”.

Devilfire la Sala Palatului:

De asemenea, pe scenă urma să urce şi trupa Anvision din Tarnow, Polonia, recunoscută pentru sound-ul rock progresiv, însă din cauza unor probleme tehnice care au întârziat show-ul cu câteva zeci de minute artiştii nu au mai putut performa. Polonezii îşi modelează sunetul în jurul genurilor progressive rock şi prog-metal, introducând riffuri grele printre melodii delicate.

Fanii Nightwish nu au fost dezamăgiţi

Aşadar, mai devreme decât era aşteptat, dar încadrându-se în program, un solo de bas a marcat apariţia sopranei pe scenă, Tarja stârnind aplauzele publicului românesc. Ea este o prezenţă familiară pe scena rock românească şi nu ratează nicio ocazie de a ne vizita. Debutând cu piesa „Demons in You” de pe noul său album, artista a salutat publicul în română, strigând „Bună seara, Bucureşti”. „Sunt foarte fericită să fiu din nou aici. Mulţumesc”, le-a spus ea spectatorilor, gestul său fiind apreciat cu scandări şi ovaţii în picioare din partea publicului. Pe parcursul concertului, ea a continuat să comunice intens cu publicul, strigându-le „Vă iubesc” şi „Sunteţi minunaţi”.

Alternând în mare parte piesele de pe noul album cu compoziţiile proprii de pe discuri mai vechi, artista nu a uitat nici de fanii trupei Nightwish, cu care ea a debutat, cântând un mix de hit-uri vechi ale trupei.

De la rock simfonic la acustic

Într-un spectacol plin de diversitate, artista a reuşit să facă vineri seară o tranziţie lină de la ritmuri de rock simfonic la interpretări lente, acustice ale pieselor mai vechi. Ea a fost ajutată în această misiune de membrii trupei care o însoţesc de-a lungul acestui turneu, şi anume: Christian Kretschmar (claviatură), Max Lilja (violoncel), Alex Scholpp (chitară), Kevin Chown (chitară bas) şi Timm Schreiner (tobe).

Timp de cele aproape două ore de show, Tarja a dansat şi a zâmbit fără oprire, dând dovadă de o energie nesecată. Însă cu toate că a spus chiar pe scenă că se consideră o persoană fericită şi pozitivă, artista a declarat anterior, într-un interviu cu Blabbermouth, că de mulţi ani şi-a dat seama că are o latură mai întunecată. „Există întuneric care mă face să scriu muzică şi să creez, în general, şi ea afectează tot ceea ce fac. Eu cred că e un întuneric frumos”, a precizat ea în interviu, anul trecut.

Tarja a sosit în România pentru a-şi promova cel de-al patrulea album din cariera solo, „The Shadow Self”, dar şi EP-ul lansat cu puţin timp înainte, „The Brightest Void”.

The Shadow Self

Discul „The Shadow Self” este cel de-al patrulea album din cariera solo a Tarjei. Procesul de compoziţie a început imediat după lansarea precedentului “Colours in the Dark”. Artista chiar a oferit de-a lungul turneului „Colours on the Road” câteva indicii despre ceea ce pregăteşte. Pe 3 iunie, Tarja a lansat un alt material discografic – „The Brightest Void” – conceput ca un prequel pentru albumul ce avea să apară în luna august.

„În timp ce înregistram piesele pentru The Shadow Self, mi-am dat seama că sunt foarte multe pentru un singur album. Am decis să nu păstrez nimic pentru mine şi să-mi împărtăşesc noile cântece preferate cu voi, fanii, cei care mi-aţi oferit constant un sprijin intens”, a declarat Tarja Turunen.

„The Shadow Self” se bucură de o serie de colaborări inedite, dintre care amintim apariţiile fratelui Tarjei, Toni Turunen, precum şi cele ale artistelor Alissa White Gluz şi Sharon DelAdel. De mixaj s-a ocupat acelaşi Tim Palmer, un colaborator de lungă durată al Tarjei, şi care şi-a mai pus amprenta asupra discurilor unor artisti ca Robert Plant, Ozzy Osbourne HIM, Tin Machine (trupa lui David Bowie) şi mulţi alţii.

Cu o voce inconfundabilă şi o prezenţă scenică fermecătoare, Tarja Turunen este una dintre cele mai importante voci din muzica rock & metal, abordând un stil bine conturat, însă mereu surprinzator. Mare iubitoare a muzicii clasice, Tarja a dezvoltat numeroase proiecte prin care să o promoveze. Ambele au fost puse în scenă şi în România: „Ave Maria” – spectacolul de colinde ce a avut loc la Ateneul Român, precum şi „The Beauty and the Beat” – în care melodii clasice din repertoriile lui Bach, Listz, Beethoven, Mozart, dar şi Queen şi Nightwish, au fost reinterpretate în manieră clasică alături de o orchestră impresionantă formată din 70 de instrumentişti cărora li s-a alăturat şi carismaticul toboşar Mike Terrana.

Setlist Tarja Turunen în concert la Bucureşti pe 3 februarie 2017:

1. Demons in You - The Shadow Self (2016)

2. 500 Letters - Colours in the Dark (2013)

3. No Bitter End - The Shadow Self (2016)

4. Lucid Dreamer - Colours in the Dark (2013)

5. Eagle Eye - The Shadow Self (2016)

6. The Living End - The Shadow Self (2016)

7. Calling from the Wild - The Shadow Self (2016)

8. Tutankhamen / Ever Dream / The Riddler / Slaying the Dreamer - mix de hit-uri vechi de la Nightwish

9. Until Silence / The Reign / Mystique Voyage / House of Wax / I Walk Alone - mix de piese de pe vechile albume solo ale artistei

10. Love to Hate - The Shadow Self (2016)

11. Victim of Ritual - Colours in the Dark (2013)

12. Undertaker - The Shadow Self (2016)

13. Too Many - The Shadow Self (2016)

BIS:

1. Innocence - The Shadow Self (2016)

2. Die Alive - My Winter Storm (2007)

3. Until My Last Breath - What Lies Beneath (2010)