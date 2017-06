Shania Twain va lansa, după 15 ani, un nou album, iar recent a cântat hitul „Man I Feel Like A Woman“: „E înspăimântător să revin după atâta timp“ VIDEO

Artista va lansa cel de-al cincilea album din carieră pe 29 septembrie, la 15 ani distanţă de ultimul, din 2002, potrivit AFP, citată de News.ro

La doar o zi după ce şi-a anunţat revenirea, Shania Twain a cântat în cadrul concertelor de vară organizate de NBC două dintre noile singleuri – „Life's About to Get Good“ şi „Swingin’ With My Eyes Closed“, dezvăluind că toate piesele de pe noul album au fost scrise de ea, contrar precedentelor la care a colaborat cu soţul ei, Mutt Lange. După moartea acestuia, cântăreaţa a declarat că şi-a pierdut vocea din cauza tulburărilor emoţionale, şi a trebuit să urmeze o lungă terapie pentru a şi-o recăpăta, mai scrie News.ro. Înainte de a urca pe scena de la Rockefeller Center din New York, Shania Twain a acordat un interviu pentru NBC în care a dezvăluit cum de s-a hotărât să revină pe scenă după o pauză atât de lungă.

„Sunt o luptătoare. Sunt o persoană foarte determinată şi extrem de independentă. Provocările şi înfruntarea temerilor mă motivează. Bineînţeles că a fost înspăimântător să revin după atâţia ani şi să scriu un album întreg singură, dar am făcut aceste lucruri pentru a ieşi din zona de confort, pentru a-mi depăşi limitele şi pentru a mă regăsi şi a mă redescoperi ca autoare, pentru că asta stă la baza tuturor“, a explicat Twain.

În timpul concertului, Twain a interpretat şi două dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite melodii ale sale, „Man! I Feel Like a Woman!“ and „That Don't Impress Me Much“. Shania Twain, foarte populară în anii '90, este cea mai bine vândută artistă country din istorie, cu peste 75 de milioane de albume.

Shania Twain, născută sub numele de Eilleen Regina Edwards la data de 28 august 1965, este cântăreaţă şi textieră de origine canadiană. Ea a devenit foarte cunoscută odată cu lansarea celui de-al treilea album, „Come on Over“, care a fost comercializat în aproximativ 40 de milioane de exemplare pe plan internaţional. Shania Twain a devenit un star global la mijlocul anilor 1990, prin intermediul unor cântece cu mare priză la public, precum „You're Still the One“, „Man! I Feel Like a Woman!“, „Don't Be Stupid (You Know I Love You)“ şi „That Don't Impress Me Much“. Twain este singura interpretă care a reuşit să obţină trei discuri de diamant în Statele Unite şi se clasează pe locul secund în topul celor mai de succes artişti canadieni, după Celine Dion. Shania Twain a primit cinci premii Grammy şi 27 premii BMI, potrivit News.ro.

A dispărut de pe scena muzicală din 2004 până în 2009 din cauza unor probleme din viaţa personală şi a unei „inerţii creative“. A reînceput să susţină concerte live în anul 2011, iar în vara anului trecut a susţinut ceea ce a numit turneul de adio, „Rock This Country“.