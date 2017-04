Rusia nu va difuza Eurovision 2017, după interdicţia Ucrainei, şi se gândeşte la retragere: „Este o discriminare, nu vom participa în aceste condiţii“ VIDEO

Se conturează retragerea Rusiei de la Eurovision 2017

Channel One a fost informat printr-o scrisoare de către EBU, organizatorul evenimentului muzical, că nu a putut soluţiona problema acestui veto. „Considerăm respingerea ucraineană absolut neîntemeiată şi o tentativă a Ucrainei de a politiza concursul, în condiţiile în care obiectivul (n.r. - Eurovision) în cei 62 de ani de istorie a fost de a uni popoarele“, spun reprezentaţii televiziunii ruse, citaţi de eurovoix.com.

EBU a propus până la acest moment Rusiei ca Samoilova, o tânără cântăreaţă ţintuită într-un scaun cu rotile, să participe prin duplex de la Moscova, via satelit, sau să aleagă un alt reprezentant, însă ambele soluţii au fost considerate inacceptabile de televiziunea rusă.

Propunerea Eurovision este fără precedent şi i-ar fi permis cântăreţei să participe la a doua semifinală prin satelit. „Este ceva care nu s-a mai făcut niciodată în timpul celor 60 de ani de istorie ai EBU“, notase organizaţia.



Prin urmare, a precizat televiziunea rusă, „ţinând cont de această situaţie complicată, Channel One nu consideră posibilă transmiterea concursului Eurovision 2017“.

Reprezentaţii Rusiei, furioşi pe Kiev

Yuri Aksyuta, reprezentatul delegaţiei Rusiei la Eurovision 2017, a declarat: „Pentru noi, variantele propuse sunt de neacceptat pentru că, în opinia mea, este o încălcare a regulilor. Un participant la Eurovision ar trebui să fie pe scenă, să-şi cânte live piesa în Kiev, nu undeva izolat în Moscova sau în oricare alt oraş european. Este o discriminare adusă concurentului Rusiei. Şi, în mod natural, radiodifuzorul din Rusia nu va lua parte la concurs în aceste condiţii, sub nicio circumstanţă“, arată el pentru eurovoix.com.

După toate evenimentele, Yuri Aksyuta spune că decizia de a schimba reprezentantul Rusiei ar fi şi mai gravă. „Din ceea ce pot judeca, asta ar fi şi mai rău decât să îi cerem Juliei să cânte via satelit. Pentru că am petrecut mult timp să alegem un reprezentant şi am ales-o pe Julia. Pentru ea este un vis care se întâmplă o dată-n viaţă“, arată el.

„Nu vom participa la Eurovision 2017 în aceste condiţii. Şi nici nu vom difuza competiţia muzicală pentru că absenţa Rusiei va frâna reputaţia concursului. Iar pentru telespectatorii din Rusia este un motiv în plus să nu arate interes evenimentului.

Julia Samoilova poate concura pentru Rusia în 2018

Reprezentaţii delegaţiei ruse spun că daca Julia Samoilova nu va concura anul acesta la Eurovision, atunci va reprezenta ţara în competiţia din 2018. Samoilova ar fi dezamăgită de deciziile care s-au luat, dar spune că vrea să rămână o inspiraţie pentru oameni, arată aceeaşi reprezentaţi.

Anterior, reprezentanţii EBU au scris pe site-ul dedicat concursului că s-a căutat o soluţie prin care să i se ofere Juliei Samoilova şansa de a participa la Eurovision 2017, aşa că au ajuns la concluzia că reprezentaţia acesteia urmează să fie difuzată printr-o transmisiune prin satelit. Iar dacă Rusia se va califica în Finală se va aplica aceeaşi metodă. „Este un lucru care nu s-a mai făcut până acum în istoria Eurovision, dar în spiritul valorilor de incluziune ale concursului şi pentru a sărbători tema acestui an, diversitatea, decizia a fost luată pentru ca toţi cei 43 de concurenţi să aibă şansa de a performa“, mai spus aceştia.





Conflictul ruso-ucrainean, pe scena Eurovision

Reamintim că Ucraina, ţara-gazdă a ediţiei din acest an a concursului, interzice participarea reprezentantei Rusiei la Eurovision 2017 după ce autorităţile au constatat că artista a intrat ilegal în Crimeea, la un an de la anexarea peninsulei de către Rusia. Mai exact, Samoilova a susţinut o serie de concerte în oraşul Kerch din Peninsula Crimeea fără a intra în ţară trecând prin graniţa de facto cu teritoriul ucrainean. În conformitate cu legislaţia Ucrainei, autorităţilor le este permis să blocheze intrarea ei în ţară pe o perioadă de mai mulţi ani.

„Serviciul de Securitate Ucrainean a interzis cetăţeanului Federaţiei Ruse Yulia Samoylova să intre în Ucraina pe o perioadă de trei ani“, a anunţat Olena Gitlianska, purtătoare de cuvânt a Serviciului Ucrainean pentru Securitate (SBU), scrie „The Guardian“. SBU a mai interzis accesul în Ucraina altor 140 de artişti ruşi care şi-au exprimat public sprijinul faţă de anexarea Peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă.

Un purtător de cuvânt de la Kremlin a spus că decizia este „nedreaptă“ şi a cerut Ucrainei să se răzgândească. „Din punctul nostru de vedere, decizia este cât se poate de nedreaptă. Este păcat. Şi sperăm că se vor răzgândi“, a spus Dmitry Peskov, purtător de cuvânt de la Kremlin, adăugând că decizia de a îi interzice accesul Juliei Samoilova la Eurovision devalorizează competiţia, scrie şi News.ro.

Julia Samoilova, o cântăreaţă în vârstă de 27 de ani care se deplasează într-un scaun cu rotile, ar trebui să reprezinte Rusia la concursul Eurovision 2017 cu piesa „Flame is Burning“. Existase temerea că Rusia va boicota Eurovision 2017, având în vedere că a 62-a ediţie se va desfăşura în Ucraina, rivalul geopolitic al acesteia. Postul public rusesc a anunţat că ţara va avea un reprezentant la Eurovision 2017 cu doar o zi înainte de expirarea termenului oficial de transmitere a numelor concurenţilor.

Toate detaliile despre ediţia cu numărul 62 a concursului Eurovision

Cea de-a 62-a ediţie Eurovision se va desfăşura la Kiev, după ce cântăreaţa ucraineană de origine tătară Jamala a câştigat competiţia de anul trecut cu piesa „1944“. Cântecul a stârnit controverse şi a reaprins conflictul mocnit dintre Rusia şi Ucraina, întrucât versurile făceau referire la deportarea tătarilor din Crimeea, în timpul regimului sovietic condus de Stalin. Au existat multe voci care au susţinut că victoria reprezentantei Ucrainei a fost una politică şi o încălcare a regulamentului Eurovision, însă Uniunea Europeană de Radiodifuziune, organizatorii competiţiei, a decis că piesa este apolitică, iar triumful legitim. Anul trecut, candidatul Rusiei, Serghei Lasarev, s-a clasat pe podium, pe locul trei.

La Eurovision 2017 participă 43 de ţări, dintre care 18 concurează în prima semifinală, cea de pe 9 mai, iar 19 ţări luptă în cea de-a doua semifinală, de pe 11 mai, când este programată să evolueze atât reprezentanta Rusiei, cât şi artiştii din România, Ilinca şi Alex, care ne reprezintă ţara cu piesa „Yodel It!“. În finala Eurovision 2017 de pe 13 mai sunt calificate direct Ucraina, ţara-gazdă, şi cele cinci mari state finanţatoare ale concursului: Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie.