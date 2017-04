Pumpkins United, turneul de reuniune al trupei Helloween, ajunge în Bucureşti în decembrie

Oraşul care va da startul turneului este Sao Paulo, în 28 octombrie, urmând ca acesta să se desfăşoare pe scene din America Latină, Europa, Asia şi America. Turneul Pumpkins United va ajunge în România, la Romexpo, în 15 decembrie, unde pe parcursul a peste 2 ore Helloween va purta publicul prin toată istoria sa, interpretând hiturile care i-au făcut celebri de-a lungul a peste trei decenii.

„If I could Fly” va fi prezentă în playlistul live al formaţiei, alături de „Starlight”, „Murderer,” „Keeper of the Seven Keys”, „How many tears” şi alte piese ce au făcut faimoasă trupa germană.

De la începuturile sale, în ultimii 35 de ani, Helloween a lansat cincisprezece albume de studio, trei albume live, trei EP-uri şi 27 de single-uri, şi a vândut mai mult de opt milioane de discuri în toată lumea. Au câştigat 14 discuri de aur şi şase discuri de platină. Timp de peste 30 de ani, Helloween au încântat publicul iubitor de rock, cu ritmuri de chitară hipnotizante şi cântece memorabile. Concertul reprezintă un show ce nu trebuie ratat, membrii formaţiei menţionând faptul că un turneu de asemenea anvergură nu va mai fi realizat de către aceştia pe viitor.

Biletele sunt disponibile online exclusiv în reţeaua Bilete.ro şi în format fizic în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate Bilete.ro şi în magazinele Germanos, începând cu 10.04.2017 şi au următoarele preţuri:

- 150 RON – Normal Circle

- 250 RON - Golden Circle (doar 300 de bilete)