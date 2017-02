Povestea primului spectacol multimedia românesc pe muzica Depeche Mode, la Adevărul Live, de la ora 14.00

Muzica celor de la Depeche Mode, interpretată live, urmăreşte îndeaproape firul epic al unui scurt-metraj axat pe experienţele personajului principal, iar sincronizarea perfectă dintre film şi versuri îi prinde pe spectatori într-un adevărat roller coaster emoţional, devenind ei înşişi parte din poveste.

Relaţia, Negarea şi Negocierea, Furia, Depresia, Excesul, Acceptarea şi Speranţa sunt aşa-numitele "etape de doliu" prin care trece oricine care a pierdut pe cineva drag. Prin aceleaşi stadii trece şi Alex, protagonistul show-ului Circle of Love, dragostea fiind simultan atât motivul căderii sale cât şi impulsul pentru a se ridica din nou. Premiera Circle of Love la Bucureşti are loc joi, pe 23 februarie, la CinemaPro (str. Ion Ghica nr. 3).

La Adevărul Live, de la ora 14.00, regizorul Florian Ghimpu şi producătorul Petre Marinescu vin cu detalii despre acest spectacol inedit.