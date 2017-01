Placebo celebrează 20 de ani de carieră printr-un concert aniversar în România: ce spune solistul trupei şi care este preţul biletelor

Placebo va ajunge la Bucureşti pe 28 iunie, in cadrul turneului „20 years of Placebo“

Celebra trupă britanică va susţine un concert la Arenele Romane, pe 28 iunie 2017, iar publicul îi va însoţi pe Brian Molko, Stefan Olsdal & co. într-o călătorie retrospectivă, parcurgând 20 de ani, 7 albume de studio incluse în top 20 şi zeci de amintiri şi stări de spirit inspirate de ritmurile şi de versurile intrigante ale unor piese ca „Pure Morning“, „The Bitter End“, „Every me and Every You“ sau „Teenage Angst“.

Despre turneul aniversar, frontman-ul Brian Molko a declarat:

„Să zicem doar că setlistul va cuprinde piese pe care am jurat că nu o sa le mai cântăm vreodată. Fanii au fost foarte răbdatori cu noi din moment ce nu am cântat decât rareori cele mai de success materiale ale noastre, astfel că am decis să le oferim ceea ce vor să audă. Aniversarea a 20 de ani reprezintă momentul perfect pentru asta. Turneul este dedicat fanilor noştri, dar este o şansă şi pentru noi să ne revizuim începuturile. Deci, dacă vreţi să ne vedeţi cântând «Pure Morning» sau «Nancy Boy», piese pe care nu le-am mai interpretat în aproape 10 ani şi s-ar putea nici să nu o mai facem în viitor, vă aşteptăm la concerte! V-am pregătit şi alte surprize“.

Placebo a marcat împlinirea a 20 de ani de activitate prin lansarea compilaţiei „A Place for Us to Dream“. Aceasta cuprinde 36 de piese, ilustrative pentru evoluţia formaţiei de-a lungul timpului, marcând cu atenţie angoasa, exuberanţa, diversitatea, nesupunerea şi exultarea care au caracterizat parcursul trupei.

Placebo a luat fiinţă în 1992, datorită întâlnirii întâmplatoare dintre Brian Molko şi Stefan Olsdal într-o staţie de metrou din Londra. În 1996, formaţia avea să lanseze şi primul său album, câştigând popularitatea prin energicul şi controversatul single, „Nancy Boy“. De atunci, cu fiecare piesă lansată, de la „Special K“, „Black-Eyed“, „Sleeping with Ghosts“, „Battle for the Sun“, „Loud Like Love“ şi până la feat.-urile emoţionante cu David Bowie („Without You I’m Nothing“), Michael Stipe de la R.E.M („Broken Promise“) sau Alison Mosshart de la The Kills („Meds“), Placebo şi-a consolidat pozitia de top în arealul celor mai influente trupe contemporane. Sound-ul inconfudabil al lui Placebo este citat ca sursă de inspiraţie de către formaţii ca My Chemical Romance sau Panic! At the Disco.

Bilete cu surprize pentru fanii înfocaţi

Fanii Placebo vor avea o surpriză, pentru că vor avea de ales între două categorii de bilete, care vin la pachet cu mai multe cadouri:

The Better Friend Ticket (bilete în număr limitat) - 190 lei

- ai acces mai devreme cu 30 de minute în incinta locaţiei, să te asiguri că vei sarbatori cei 20 de ani cât mai aproape de Brian Molko şi Stefan Olsdal;

- primeşti o insignă creată special pentru a marca acest eveniment, pe care te sfătuim să o porţi la vedere pentru că ar putea îţi aducă şi mai multe surprize;

- primesti un breloc creat special pentru a-ţi aminti mai tarziu momentele frumoase petrecute în compania prietenilor tăi şi a membrilor Placebo;

- primesti şi o băutură numai bună pentru a stinge setea.

The Friend Indeed ticket (biletele sunt în număr limitat)

Este destinat fanilor care au aflat mai târziu de concert şi care şi-ar fi dorit să prinda un bilet special, dar nu au reuşit. Nicio problema, mai au o şansă. Aceste bilete sunt în număr limitat.

- vei avea o intrare separată, rezervată doar posesorilor de bilete „A Friend Indeed”

- primeşti insigna creată special pentru a marca acest eveniment, pe care te sfătuim să o porţi la vedere pentru că ar putea îţi aducă şi mai multe surprize.

- primesti un breloc creat special pentru a-ţi aminti mai tarziu momentele frumoase petrecute în compania prietenilor tăi şi a membrilor PLACEBO.

După epuizarea celor două pachete, vor fi disponibile bilete de Acces General la preţul de 190 de lei şi la pretul de 220 de lei în ziua concertului. Biletele sunt disponibile în reţeaua Eventim, magazinele Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas şi Carturesti şi online pe eventim.ro.