Pe ce locuri s-au clasat reprezentanţii României la Eurovision 2017 în sondajele din urma turneului de promovare a piesei

Site-ul wiwibloggs .com a realizat mai multe sondaje în rândul fanilor Eurovision pentru a afla care au fost performanţele lor preferate în urma celor 4 petreceri Eurovision care au avut loc în Londra, Tel Aviv, Riga şi Amsterdam. În toate cele patru sondaje, câştigătoare a ieşi reprezentanta Poloniei, Kasia Mos, cu piesa „Flashlight“, dar nici reprezentanţii României nu au stat rău în preferinţele fanilor.

Ilinca şi Alex Florea au ieşti pe locul 7 (507 de voturi), în urma show-ului din Londra, pe locul 6 (502 voturi) pentru performanţa din Tel Aviv şi pe locul 9 (469 voturi) pentru show-ul din Amsterdam.

Top 10 performanţele favorite la London Eurovision Party 2017:

1. Polonia – Kasia Mos cu „Flashlight“ 13.98% (1,286 voturi)

2. Italia – Francesco Gabbani cu „Occidentali’s Karma“ 12.38% (1,139 voturi)

3. Bulgaria – Kristian Kostov cu „Beautiful Mess“ 11.1% (1,021 voturi)

4. Franţa – Alma cu „Requiem“ 9.85% (906 voturi)

5. Marea Britanie – Lucie Jones cu „Never Give Up On You“ 6.53% (601 voturi)

6. Denemarca – Anja Nissen cu „Where I Am“ 5.55% (511 voturi)

7. România – Ilinca ft. Alex Florea cu „Yodel It!“ 5.51% (507 voturi)

8. Austria – Nathan Trent cu „Running On Air“ 4.65% (428 voturi)

9. Suedia – Robin Bengtsson cu „I Can’t Go On“ 4.26% (392 voturi)

10. Belgia – Blanche cu „City Lights“ 4.23% (389 voturi)

Top 10 performanţele favorite la Israel Calling 2017:

1. Polonia: Kasia Mos – Flashlight 12.83% (1,310 voturi)

2. Armenia: Artsvik – Fly With Me 9.13% (932 voturi)

3. Franţa: Alma – Requiem 8.56% (874 voturi)

4. Bulgaria: Kristian Kostov – Beautiful Mess 7.82% (798 voturi)

5. Irlanda: Brendan Murray – Dying To Try 4.95% (505 voturi)

6. România: Ilinca feat. Alex Florea – Yodel It! 4.92% (502 voturi)

7. Danemarca: Anja – Where I Am 4.65% (475 voturi)

8. Elveţia: Timebelle – Apollo 4.19% (428 voturi)

9. Belgia: Blanche – City Lights 4.01% (409 voturi)

10. Malta: Claudia Faniello – Breathlessly 3.85% (393 voturi)

Top 10 performanţele favorite la Eurovision in concert 2017 (Amsterdam):

1. Polonia: Kasia Mos - Flashlight 8.87% (1,102 voturi)

2. Italia: Francesco Gabbani - Occidentali’s Karma 7.88% (979 voturi)

3. Franţa: Alma - Requiem 7.45% (926 voturi)

4. Irlanda: Brendan Murray - Dying to Try 6.8% (845 voturi)

5. Bulgaria: Kristian Kostov - Beautiful Mess 6.19% (769 voturi)

6. Marea Britanie: Lucie Jones - Never Give Up On You 6.07% (754 voturi)

7. Olanda: O’G3NE - Lights and Shadows 6.06% (753 voturi)

8. Albania: Lindita - World 6% (745 voturi)

9. România: Ilinca feat. Alex Florea - Yodel It! 3.77% (469 voturi)

10. Armenia: Artsvik - Fly With Me 3.69% (459 voturi)

Top 5 performanţele favorite la Riga Pre-Party:

1. Polonia- Kasia Mos 39.62% (1,472 voturi)

2. Belarus- Naviband 17.6% (654 voturi)

3. Norvegia- Jowst 16.99% (631 voturi)

4. Republica Cehă- Martina Barta 13.41% (498 voturi)

5. Letonia- Triana Park 12.38% (460 voturi)