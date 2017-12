Paula Seling, „Departe de soare“ în noul videoclip filmat de soţul ei VIDEO

Noul videoclip al artistei pentru piesa „Departe de Soare“, filmat chiar de soţul ei, Radu Bucura (37 de ani), a fost lansat astăzi, fiind produs de Unicorn Records.

Muzica este compusă de Paula Seling, iar pentru versuri cântăreaţa a colaborat cu Marius Marincaş, cel care îi este şi bun prieten.

„Departe de Soare“ face parte din albumul „Poveşti de iarnă“, cu piese specifice sărbătorilor, lansat în urmă cu doi ani. „Am vrut mereu sa filmez clip piesei şi mă bucur că a ieşit aşa de gingaş precum cântecul. Nu are nicio aşteptare comercială, piesa există pentru a te ajuta să îţi creezi o stare pozitivă“, a declarat Paula Seling.

Din albumul „Poveşti de iarnă“ mai fac parte piesele: „De-aş fi un înger“, „Inimă, tu cântă“,„Oameni de zăpadă“, „Doi prieteni vechi“, „Ce minune mare“, „Dimineaţa de Crăciun“, „Să scriem poezii“, „Aceste seri mai lungi“, „Rândul Lucrurilor“ şi „Să facem Rai“.

„Sper ca acest album să mişte ceva în inimile celor care îl primesc în suflete, să-şi transmită mesajul de iubire de care are atât de multă nevoie lumea în care trăim“, a menţionat cântăreaţa la momentul lansării materialului discografic.

Paula Seling FOTO Facebook

„«Poveşti de iarnă» este un album complex, ce îţi creează emoţii pe care nu credeai că le poţi avea ascultând muzică. Este dramatic, dar şi calm, este înălţător, pozitiv, răscoleşte cele mai adânci zone ale inimii tale. Ascultă versurile, trăieşte muzica! Cântecele astea sunt tot ce am avut mai bun în ultima perioadă. Am scris muzica celor 11 piese ale albumului şi versurile a opt dintre ele. Celelalte au fost magistral potrivite de Andreea Andrei, Mircea Rusu şi fostul meu coleg de liceu, Marius Marincaş, iar una din ele este o colaborare frumoasă, alături de colegele mele de facultate The Twisters“, a povestit Paula Seling la lansarea albumului, pentru Adevărul.ro.