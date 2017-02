O categorie de bilete la concertul Kings of Leon a fost epuizată: organizatorii anunţă ce trebuie să facă fanii pentru a decide cine cântă în deschidere

La mai puţin de trei săptămâni după ce au fost puse în vânzare, biletele la preţul de 110 lei au fost deja epuizate. Fanii trupei încă îşi pot achiziţiona tichete la celelalte categorii disponibile, de pe site-ul bilete.ro şi din reţeua Bilete.ro.

În prezent mai sunt disponibile şapte categorii de bilete pentru concertul Kings Of Leon din Bucureşti - Categoria 1 (230 de lei), Categoria 2 (180 de lei), Categoria 3 (160 de lei), Categoria 5 (95 de lei), Golden (285 de lei), Gazon (190 de lei) şi VIP (500 de lei).

Totodată, organizatorii evenimentului, ALive, oferă şansa fanilor să aleagă trupa românească pe care o vor în deschiderea concertului Kings of Leon, care va avea loc pe 17 iunie, pe Arena Naţională. Tot ce trebuie să faceţi este să intraţi pe pagina de eveniment şi să adăugaţi în poll-ul special creat numele trupei româneşti pe care o doriţi pe scenă şi să vă convingeţi prietenii să o voteze sau puteţi vota chiar voi una sau mai multe dintre propunerile deja făcute.

Concertul din România face parte din turneul de promovare al celui de-al şaptelea album al trupei, „Walls“.

Grupul indie-rock Kings Of Leon, înfiinţat în anul 2000, este alcătuit din fraţii Caleb (voce, chitară), Jared (chitară bas, backing vocals) şi Nathan Followill (tobe, percuţie) şi verişorul lor Matthew Followill (chitară, backing vocals).

Primele discuri au avut un stil marcat de rockul din sudul american, cu influenţe blues şi country, asemănat adeseori de criticii de specialitate cu cel al trupei The Strokes, dar, gradual, stilul formaţiei Kings Of Leon a evoluat, s-a maturizat şi a inclus o varietate de alte genuri muzicale, precum rock alternativ, garage rock, post-punk. Cel de-al patrulea album de studio al grupului, „Only by the Night“, lansat în septembrie 2008, i-a adus celebritatea, a fost bine primit de criticii muzicali şi a inclus câteva piese de mare succes, precum „Sex on Fire“, „Use Somebody“, „Closer“ şi „Crawl“. Albumul „Mechanical Bull“, apărut pe piaţă în anul 2013, a primit şapte nominalizări la premiile Grammy, câştigând trei dintre aceste trofee.