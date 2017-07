Mai sunt 2 zile până la Timeshift: cel mai mare festival de muzică din Capitală îl aduce pe David Guetta la Bucureşti

După Neversea la Constanţa şi Electric Castle la Cluj, Bucureştiul se pregăteşte de Timeshift (www.timeshift.ro).

Tehnologia şi muzica se îmbină într-un decor futurist, iar cele 4 scene subliniază perfect întreaga experienţă a festivalului.



In prima zi, headliner este DJ Snake - care vine în premieră în România. Acesta este cunoscut pentru colaborarile cu artişti precum Justin Bieber, MØ, Lil Jon sau Diplo, câştigând şi o nominalizare la premiile Grammy’s pentru rolul său de producator al albumului „Born this way“ semnat de Lady Gaga. Ummet Ozcan, AronChupa, Faithless (DJ SET), Loco Dice, Death in Vegas şi Mala sunt o parte dintre artiştii confirmaţi pentru data de 20 Iulie.

Cea de-a doua zi, e marcată de eclectismul artiştilor invitaţi - Bloc Party, Orbital, Mystery Jets, White Lies, Rudimental (DJ SET), Hot Chip (DJ SET), Leftfield, Cosmic Gate şi John O'Callaghan vor pune stăpânire pe Bucureşti cu sound-urile bine cunoscute.

Sâmbătă 22 Iulie David Guetta vine cu un show spectaculos de lumini şi visuals, iar hitul său „Titanium“ va răsuna cel mai bine pe Main Stage-ul din cadrul TIMESHIFT. Colaborările DJ-ului francez cu Sia, Nicki Minaj, Akon, Kelly Rowland, Kid Cudisau Fergie i-au adus recunoaşterea internaţională şi primele locuri în topuri de-a lungul anilor. Robin Schulz, Jonas Blue, Dubfire, Markus Schulz şi mulţi alţii completează lineup-ul zilei.

Duminica, ne aduce artişti precum Above & Beyond, ATB, Gareth Emery, Chicane, Lee Burridge, Damian Lazarus, Goldie la cele 4 scene TIMESHIFT.

Iubitorii EDM, techno, tech-house, trance, dubstep, drum and bass, indie-rock şi alternative îşi vor găsi favoriţii la cel mai mare eveniment din capitală, într-un decor desprins din filmele Science-Fiction, unde timpul nu contează, iar muzica ne aduce împreună.

LINEUP complet

Joi 20 Iulie

_ MainStage - DJ SNAKE • Faithless DJ SET • Ummet Ozcan • Aron Chupa

_ Kristal Stage - LOCO DICE • Waff • Francisco Allendes • Mahony

_ Control Stage - DEATH IN VEGAS • Young Fathers • Leon Vynehall • Alex Do • Don Williams

_ Black Rhino Stage - MALA • Iration Steppas with Echo Ranks • Gantz • Commodo • Agmantav • Zo

Vineri 21 Iulie

_ MainStage - BLOC PARTY • White Lies • Mystery Jets • Youth in Outer Space • DJ Leo

_ Kristal Stage - ORBITAL • Rudimental DJ SET • Hot Chip DJ SET • Alex Metric • Actress • Temple Invisible • Lady Dust • Calin & Zabriskie • Happy Gutenberg + Elektromekanik

_ Control Stage - LEFTFIELD • Hercules & Love Affair

_ TND Stage - COSMIC GATE • John O'Callaghan • Ben Nicky • Ruben de Ronde • Estiva • Hazem Beltagui • Bogdan Vix

Sambata 22 Iulie

_ MainStage - DAVID GUETTA • Robin Schulz • Jonas Blue • Hugel • Vania

_ Kristal Stage - DUBFIRE • Paul Ritch • Shaded LIVE • WhytNoyz • Nusha

_ Control Stage - MOGWAI • The Soft Moon • Machinedrum • Simian Mobile Disco (DJ Set)

_ TND Stage - MARKUS SCHULZ • Giuseppe Ottaviani • Standerwick • Arkham Knights • Yoel Lewis • Bogdan Vix

Duminica 23 Iulie

_ MainStage - ABOVE & BEYOND • Gareth Emery • ATB • Lucas & Steve • Manuel Riva

_ Kristal Stage - CHICANE • Lee Burridge • Damian Lazarus simulti altii

_ Control Stage - SEVDALIZA • Submotion Orchestra si multi altii

_ Black Rhino Stage - GOLDIE with Ilaman MC • dBridge with Sp:Mc • Loxy • Presha • Clarity • The Untouchable • Fane B2B Low Freq • K-Rob