Glenn Miller, îndrăgostit de misterioasa Lună „întru eternitate“. The World Famous Glenn Miller Orchestra, în premieră la Bucureşti VIDEO

Scena Ateneului Român se va transforma într-un templu al erei Swing, care readuce la viaţă armoniile muzicale din perioada anilor ’30-‘40. Astrul romanticilor, Luna, va fi dezvăluit într-un moment cu totul special în seara de 11 martie, sub bagheta lui Wil Salden şi minunata The World Famous Glenn Miller Orchestra.

Inconfundabilele „In the Mood”, „Pennsylvania 6-5000“, „String of Pearls“, „Chattanooga Choo Choo“, „At Last“ sunt doar câteva dintre evergreen-urile ce vor fi cântate live pe scena Ateneului. Un spectacol care, fără îndoială, defineşte viaţa şi cultura americană din perioada anilor ‘30-‘40, un concert ce adună mult prea celebrele piese Sweet & Swing compuse de legendarul Glenn Miller.

Despre Glenn Miller

Glenn Miller a fost cel mai bine vândut artist în perioada 1939-1943. Cu o reputaţie a unui personaj destul de complicat şi unul dintre cei mai talentaţi oameni de afaceri care a condus vreodată o orchestră de jazz, Glenn Miller este considerat şi astăzi unul dintre principalii artişti-cult din industria muzicală a tuturor timpurilor.









Printre cele mai cunoscute compoziţii ale sale se numără „In the Mood”, „Moonlight Serenade”, „Pennsylvania 6-5000”, „Chattanooga Choo Choo”, „A String of Pearls”, „At Last”, „(I've Got a Gal In) Kalamazoo”, „American Patrol”, „Tuxedo Junction”, „Elmer's Tune” şi „Little Brown Jug”.

Alton Glenn Miller s-a născut pe 1 martie 1904 în Clarinda, un orăşel din Iowa, Statele Unite ale Americii. După o perioadă de căutări, părinţii lui s-au stabilit în Tryon, Nebrasca, pe un teren concesionat de stat. Mama lui Glenn Miller cânta la orgă şi uşor, uşor a pus bazele şcolii locale. În 1915 familia Miller s-a transferat la Grant City, Missouri, unde Glenn a urmat şcoala primară. Primul său job a fost ca lustragiu în magazinul de încălţăminte al directorului orchestrei locale, John Mosbarger, primind şi primul trombon. În 1922 a intrat în Holly Moyer Orchestra fiind şi un avantaj financiar destul de consistent pentru a-şi plăti studiile la Universitatea din Colorado. După ce a picat mai multe examene într-un timp destul de scurt, Glenn Miller a renunţat la universitate. Avea alte preocupări, cele artistice fiind primordiale în viaţa sa.

Primul lui contract a fost ca trombonist şi aranjor muzical al orchestrei Tommy Watkins. Nemulţumit de felul cum evolua din punct de vedere muzical, s-a mutat în Los Angeles, unde a obţinut un post în orchestra lui Ben Pollack, un baterist experimentat şi cu fler în descoperirea de noi talente. În anul 1928 Glenn s-a mutat la New York, unde a continuat să lucreze cu Pollack. Rapid a început să cânte la trombon şi să scrie aranjamentele pentru Red Nichols şi Paul Ash. Miller a început să înregistreze cu numele său în 1935, însă nu cu o trupă oficială.

Formată în martie 1938, Glenn Miller Orchestra a început curând să aibă succes răsunător pe Coasta de Est. În 1939, Miller a semnat un contract pentru un program care se transmitea în direct la radio, dându-i posibilitatea să atragă atenţia ascultătorilor într-un mod greu de imaginat în zilele noastre.

Chattanooga Choo-Choo a fost primul single care a primit certificare din partea RIAA (Recording Industry Association Of America) pentru că a vândut peste un milion de exemplare şi a obţinut oficial un disc de aur.

Muzica lui era axată pe aranjamente destul de clare, simpliste, ca sonorităţile să fie cât mai atrăgătoare pentru dansatori, folosind destul de frecvent un clarinet acordat cu o octavă peste cele trei saxofoane tenor.

Succesul măreţ s-a datorat în primul rând firii sale intuitive. Ştia care este dorinţa publicului, pe această cale obţinând transmisiuni la radio, plus un succes comercial uriaş şi vânzări-record.

„Dă publicului ce îşi doreşte şi va alerga spre tine”, spunea Miller adesea. Succesul acestuia ca bandleader a durat o perioadă scurtă, ceva mai mult de trei ani înainte de moartea lui fulgerătoare la vârsta de 40 de ani, lăsând pasionaţilor de jazz un prim exemplu de big band şi pentru aranjamentele sale muzicale care domină până astăzi.

Glenn Miller moare la vârsta de 40 de ani, undeva pe data de 15 decembrie 1944, când avionul pe care-l pilota a dispărut deasupra Canalului Mânecii.

„The Glenn Miller Story”, drama biografică din 1954 care spune povestea cunoscutului muzician american, s-a bucurat de un mare succes şi a fost nominalizat la trei premii Oscar. A câştigat la categoria cel mai bun mixaj sonor, iar coloana sonoră a ajuns pe locul întâi în topul Billboard. „Povestea lui Glenn Miller” a mai fost nominalizată la premiile BAFTA (cel mai bun actor străin), Directors Guild of America, New York Film Critics Awards şi Writers Guild of America.