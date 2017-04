EXCLUSIV Irina Rimes a semnat cu una dintre cele mai importante case de discuri din Franţa: ce presupune noul proiect şi primele declaraţii VIDEO

Primul ei single, „Visele“, a lansat-o în industria muzicală, ajungând rapid în topul celor mai difuzate piese de pe radiourile locale, şi i-a adus un premiu în 2016, pentru cel mai bun debut al anului.

Hit-ul „Visele“ devine „Vivons Les“

Reprezentanţii Quantum Music, casa de discuri a artistei, anunţă că muzica Irinei Rimes va ajunge în toate teritoriile francofone, iar parteneriatul strategic pe care l-au semnat cu Universal Music France va ajuta la dezvoltarea muzicala a proiectului. Piesa „Visele“ va fi tradusă în limba franceză şi va fi lansată pe data de 21 aprilie cu numele „Vivons les“.

Mai mult decât atât, Universal Music France urmează să lanseze două albume cu Irina Rimes, iar teritoriile pe care ei le targeteaza sunt Franţa, Canada, Andora, Monaco, Benelux, Elveţia şi fostele colonii franceze.

„Cea mai mare dorinţă e să-mi fac ţările mândre“

„Sunt încântată de această colaborare şi abia aştept să văd cum va reacţiona publicul din Franţa. Este un pas important în cariera mea şi mă bucur că am în spatele meu o echipă profesionistă care mă ghidează la fiecare pas. Alături de Quantum Music am pus bazele carierei mele muzicale. Am un sentiment foarte bun în privinţa acestei colaborări şi cred că scopurile noastre vor fi atinse, iar muzica mea va fi la fel de bine primită şi în teritoriile franceze. Dorinţa mea cea mai mare este să îmi fac ţările mândre – Republica Moldova şi România“, a declarat Irina Rimes.

Cântăreaţa a precizat că a început deja să lucreze la piesele pe care urmează să le lanseze în limba franceză: „Pot spune că mesajul meu sună şi mai bine în această limbă. În paralel iau lecţii de franceză pentru că îmi doresc o pronunţie cât mai aproape de perfecţiune. Pot să vă mărturisesc că limbra franceză mă inspiră şi cred că sună minunat pe notele potrivite.“

Reprezentanţii Universal Music France, impresionaţi de vocea româncei

Reprezentanţii casei de discuri Universal Music France s-au declarat impresionaţi de abilităţile vocale, dar şi de genul muzical abordat de Irina Rimes, care este foarte diferit de piesele ce se ascultă acum pe radiourile din Franţa. „Contractul pe care Quantum Music l-a încheiat cu Universal Music France este un pas strategic în dezvoltarea internaţională a proiectului muzical pe care labelul îl are în acest moment cu Irina Rimes. «Vivons Les» este primul single de pe viitorul album în limba fanceză al artistei şi totodată marchează începutul unei colaborări de lungă durată între cele două entităţi“, a mai dezvăluit Aprilia Ivanescu.

Irina Rimes a compus pentru cele mai în vogă artiste

Pe lângă succesul pe care l-a înregistrat la public, cele mai consacrate artiste au apelat la talentul ei. În ultimul an, cântăreţe precum Inna, Raluka, Andra, Alina Eremia şi Antonia au lansat piese scrise de artista de peste Prut.

„Irina Rimes este cu siguranţă debutul anului trecut în România, acest lucru fiind confirmat atât de publicaţiile de specialitate, cât şi de public. Piesa «Visele» a fost în topul celor mai difuzate melodii româneşti, iar Irina a devenit una dintre cele mai apreciate artiste şi compozitoare din România. Strategia Quantum Music, primul label boutique din România, este să decopere şi să aducă în faţa publicului performeri valoroşi, cu un talent aparte, pe care să îi ajute să îşi exprime mesajul artistic“, a declarat Aprilia Ivanescu, label manager Quantum Music.





Urmează primul album în limba română

Irina Rimes este absolventă de Conservator, iar publicul din Republica Moldova a cunoscut-o odată cu participarea în emisiunea „Fabrica de staruri“. Succesul a venit imediat dupa ce Irina a intrat în portofoliul Quantum Music, echipă alături de care a lansat hit-ul „Visele“, dar şi prima trilogie din industria muzicală românească, „Iubiri secrete“.

Recent, Irina a lansat piesa „Ce s-a întâmplat cu noi“, iar în prezent pregăteşte lansarea primul album, „Despre el“.