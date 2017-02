„El Pais“ ironizează prestaţia unui concurent de la Eurovision România 2017: „Dorel Giurgiu este singura noastră ocazie de a câştiga cu demnitate“ VIDEO

Dorel Giurgiu s-a calificat în preselecţia Eurovision România, între cei 72 de concurenţi, însă nu a trecut de această etapă.

Piesa lui Dorel, comparată cu „Heal the World“

„Spania ar trebui să-l aibă în vedere pe românul de la Eurovision doar pentru acest videoclip“, au scris jurnaliştii „El Pais“. Ei au prezentat înregistrarea video din seara preselecţiei şi spun că piesa „Be strong!“ a lui Dorel Giurgiu are un mesaj pozitiv, evident religios, şi o compară cu „Heal the World“ al lui Michael Jackson.

„Să plătim oricât pentru a-l recruta pe românul dansator“

„Trecem în revistă motivele pentru care reprezentantul nostru de anul acesta trebuie să fie Dorel Giurgiu, candidat al României pentru festival. Dacă ţi-au plăcut Napoleon Dynamite sau Canino, dacă îl consideri pe Cañita Brava un artist al viitorului şi te identifici cu Fiesta Loca, felicitări: ai bun gust. Nu îţi va lua mult să înţelegi că luându-l în seamă pe Dorel Giurgiu, candidat pentru a reprezenta România la Eurovision cu hitul său «Be strong!», este singura noastră ocazie de a câştiga anul acesta şi o putem face cu demnitate“, se arată în articolul publicat joi pe elpais.com.

„Ar trebui să scăpăm de catalanul Manel Navarro şi controversatul «Do it for your lover» (reprezentantul Spaniei, n.r.) şi să plătim oricât pentru a-l recruta pe românul dansator“.

Un ritm facil, atemporal, greu de încadrat unui gen, un dans universal, o apariţie „nu-amish“ şi „psudo-after“ sunt caracteristicile identificate de spanioli, care îl apreciază, totuşi, pe Dorel Giurgiu pentru curaj.

Cei 15 artişti calificaţi în semifinala Eurovision România sunt: Elize & No Stress - „Fără bariere“, Cristina Vasiu - „Set the Skies on Fire“, Tudor Turcu - „Limitless“, Ramona Nerra - „Save Me“, Ana Maria Mirică - „Spune-mi tu“, Instinct - „Petale“, D-lema - „Adventure“, Ilinca feat. Alex Florea - „Yodel It“, Tavi Colen şi Emma - „We own the night“, Zanga - „Două sticle“, Maxim - „Adu-ţi aminte“, Eduard Santha - „Wild Child“, Mihai Trăistariu - „I Won't Surrender“, Alexandra Crăescu - „Hope“, şi Xandra - „Walk on By“.

Reprezentantul Eurovision România va fi ales exclusiv de public, prin televot, pe 5 martie.