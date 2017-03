Cum sună cele şase piese calificate direct în finala Eurovision 2017 VIDEO

În cea de-a 62-a ediţie Eurovision s-au calificat 43 de ţări, iar marele câştigător Eurovision 2017 va fi desemnat în finala din 13 mai. Ediţia din acest an va avea loc la Kiev, capitala Ucrainei, a cărei reprezentantă, Jamala, a câştigat anul trecut cu piesa „1944“.

Aşadar, în prima semifinală Eurovision 2017 vor urca pe scenă, în ordine: Muntenegru, Finlanda, Georgia, Portugalia, Belgia, Suedia, Albania, Azerbaidjan, Australia, Cipru, Slovenia, Armenia, Moldova, Cehia, Letonia, Islanda, Grecia şi Polonia.

În a doua semifinală Eurovision 2017, ordinea concurenţilor este următoarea: Macedonia, Malta, Olanda, Serbia, Danemarca, Rusia, România, Ungaria, Austria, Irlanda, Elveţia, Estonia, Israel, Bulgaria, San Marino, Lituania, Croaţia, Norvegia şi Belarus.

În finala de pe 13 mai sunt calificate direct Ucraina, statul ce a câştigat trofeul în 2016, şi cele cinci mari state finanţatoare ale concursului: Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie.

Vă invităm să ascultaţi melodiile ce se vor auzi direct în marea finală Eurovision 2017.

Franţa: Alma - „Requiem“

Spania: Manel Navarro - „Do It For Your Lover“