Clasamentul Eurovision România 2018: Cum au votat românii - câte puncte au primit Mihai Trăistariu şi Feli şi cine a terminat pe ultimul loc VIDEO

În acest an, Selecţia Naţională s-a desfăşurat sub sloganul „Eurovision uneşte România!“ şi, pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, a avut cinci semifinale, organizate în cinci oraşe – Focşani, Craiova, Timişoara, Turda şi Sighişoara. La capătul celor cinci show-uri, 15 piese au concurat duminică, 25 februarie, pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti.

Câştigătorul Eurovision România 2018 a fost decis, pentru al treilea an consecutiv, exclusiv pe baza voturilor exprimate de telespectatori. Piesa „Goodbye“, a trupei The Humans, înfiinţată în urmă cu doar un an, a primit 3.277 de voturi de la public în timpul celor 60 de minute alocate televotingului. Astfel, grupul format din şase membri va reprezenta ţara la Eurovision 2018, competiţie internaţională ce se va desfăşura în Lisabona, în luna mai.

Al doilea cel mai mare punctaj (3114) a fost obţinut de piesa „Walking on Water“, interpretată de Alexia şi Matei, în timp ce Feli a primit 2862 de puncte pentru varianta în limba engleză a melodiei „Bună de iubit“. La polul opus, cel mai mic punctaj a aparţinut lui Vyros, piesa „La La La“ obţinând doar 133 de voturi.

În total au fost exprimate 18.377 de voturi. De notat este faptul că anul acesta românii au arătat un interes mai scăzut în a vota în finala concursului, având în vedere că în 2017 doar câştigătorii Selecţiei Naţionale au obţinut peste 10.000 de voturi, de aproape trei ori mai mult decât învingătorii de acum, iar în total s-au exprimat 31.684.

În urma votului exprimat timp de o oră, românii au decis să alinieze clasamentul Eurovision România 2018 în felul următor:

Locul 1 – The Humans („Goodbye“) – 3277 de voturi

Locul 2 – Alexia & Matei („Walking On Water“) – 3114 voturi

Locul 3 – Feli („Bună De Iubit“) – 2862 de voturi

Locul 4 – Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate“) – 1728 de voturi

Locul 5 – Rafael & Friends („We Are One“) – 1446 de voturi Locul 6 – Dora Gaitanovici („Fără Tine“) – 1415 voturi Locul 7 – MIHAI („Heaven“) – 1165 de voturi