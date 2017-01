Cine sunt membrii juriului Selecţiei Naţionale Eurovision 2017 VIDEO

Juriul Eurovision România 2017 este format din Luminiţa Anghel, Paula Seling, Ovi Jacobsen, Adrian Romcescu şi Andrei Tudor, toţi reprezentând în trecut România la Eurovision în calitate de interpreţi sau compozitori.

Misiunea juriului este să decidă, în urma audiţiilor, numele celor 15 semifinalişti ai concursului. În acest weekend, juriul va audia concurenţii înscrişi în preselecţie, iar pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, audiţiile se vor desfăşura în Studioul 3 al TVR, iar înregistrările vor fi difuzate într-o serie de emisiuni la TVR. Show-ul începe duminică, 5 februarie, şi va fi difuzat zilnic, până sâmbătă, 11 februarie, la TVR 2, TVR HD, TVR Moldova şi TVR Internaţional, de la ora 20.00.

Duminică, 12 februarie, la TVR 2, în cadrul unui show live, juriul va dezvălui numele celor 15 semifinalişti ai Selecţiei Naţionale Eurovision 2017. Emisiunea va fi transmisă în direct, de la ora 20.00, şi pe TVR HD, TVR Moldova şi TVR Internaţional.

Anul acesta au fost înscrise 84 de piese , vedete autohtone, precum Lora, Ramona Nerra, Mihai Trăistariu, Florin Chilian, Tudor Turcu, Maxim, Ianna Novac, Tavi Colen şi Emma, Nora Deneş, Cristina Vasiu şi Teodora Dinu, dar şi compozitori străini – suedezi, britanici şi americani – speră să reprezinte România la concursul de la Kiev, din luna mai.

Luminiţa Anghel a reprezentat România la Eurovision în 2005, alături de trupa Sistem, cu piesa „Let Me Try“. Concursul s-a desfăşurat la Kiev, iar reprezentanţii României s-au clasat pe locul al treilea.

De-a lungul timpului, cunoscuta interpretă a mai câştigat locul I la festivlalul internaţional Cerbul de aur (2001), premiul I şi trofeul pentru cea mai bună voce internaţională la Song for Europe Festival din Malta şi acelaşi loc la Festivalul Internaţional Cairo (2003), interpretând piesa „I Ask You Why“.

Solistă, compozitoare şi producător muzical, Paula Seling a reprezentat România, alături de Ovi Jacobsen, la două ediţii Eurovision. La prima participare, cei doi au luat „bronzul“ cu piesa „Playing With Fire“. După succesul din 2010, Paula Seling şi Ovi au revenit pe scena Eurovisionului, la cea de-a 59 ediţie desfăşurată în Copenhaga, unde au cântat „Miracle“, care i-a clasat pe locul 12. Din 2016, Paula prezintă, alături de Adrian Enache şi Ovi, emisiunea „Duelul Pianelor“, difuzată la TVR 2.





Artist, compozitor, producător şi instrumentist, Ovi Jacobsen are la activ single-uri şi albume lansate în Norvegia, Europa, Asia şi Amercia de Sud. Este autorul şi – alături de Paula Seling – interpretul pieselor „Playing With Fire“ şi „Miracle“, cu care au reprezentat România pe scena Eurovision.

Adrian Romcescu a participat, în calitate de compozitor, la ediţia din 1998 a concursului Eurovision, unde Mălina Olinescu a interpretat piesa „Eu cred“. În această calitate, a dirijat London BBC Orchestra, cea care a acompaniat-o pe reprezentanta noastră pe scena din Birmingham. Adrian Romcescu este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi a colaborat, de-a lungul timpului, cu nume sonore din muzica românească, precum Aurelian Temişan, Adrian Enache, Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Elena Cîrstea, Monica Anghel şi Andra.

Andrei Tudor a compus piesa „Pe-o margine de lume“, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision Song Contest, pe scena de la Belgrad. Artistul colaborează, în calitate de compozitor, orchestrator, pianist sau şef de orchestră cu nume importante din industria muzicală, precum Angela Gheorghiu, Aura Urziceanu, Monica Anghel, Nico, Luminita Anghel, Gabriel Cotabita, Felicia Filip, Vlad Mirita, Marcel Pavel, Cezar Ouatu, Cristi Minculescu, Adrian Enache, Paula Seling şi Pasha Parfeni. Distins cu peste 30 de premii de creaţie şi interpretare, compozitorul este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi în comisia de specialitate a Credidam.