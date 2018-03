Cine este marea favorită a caselor de pariuri pentru Eurovision 2018 şi pe ce loc se clasează România VIDEO

Cu două luni înainte de concursul Eurovision 2018, casele de pariuri o au ca favorită pe cântăreaţa israeliană Netta Barzilai, cu piesa „Toy“, care a urcat rapid în topuri la mai puţin de o săptămână de la lansarea piesei.

Artista Netta Barzila a stârnit senzaţie când şi-a prezentat săptămâna trecută cântecul „Toy“, cu accente de pop electronic şi ritmuri africane.

Potenţialii votanţi din întreaga Europă au apreciat melodia pentru versurile sale, care fac referire, pe alocuri, la campania împotriva hărţuirii sexuale #MeToo, precum şi pentru cele câteva „ciudăţenii“ din piesă, care includ sunete de găină, dar şi o coregrafie sugestivă prezentată în videoclip, scrie The Times of Israel.

Piesa face referire, de asemenea, la actriţa israeliană Gal Gadot, care a jucat în blockbuster-ul „Wonder Woman“, prin versurile:„ Wonder Woman don’t you ever forget, you’re divine and he’s about to regret. I’m not your toy, you stupid boy/Wonder Woman nu uita, eşti divină, iar el va regreta. Nu sunt jucăria ta, băiat prostuţ“.

Piesa a fost imediat calificată drept „actuală, catchy (n.r. uşor de ţinut minte, care îţi rămâne imediat în memorie, care „te prinde“) şi puternică“, de către tabloidul britanic Metro.

La polul opus, cu puţine şanse de caştig, se află Ryan O’Shaughnessy, reprezentantul Irlandei, ţara care a câştigat cele mai multe ediţii Eurovision (7), dar care nu mai este prezentă pe podium de peste două decenii. În aceeaşi situaţie e şi Cipru, reprezentat de Eleni Foureira, cu piesa „Fuego“. Ciprul deţine recordul participărilor la acest concurs – 34 -, dar nu a obţinut nicio victorie până acum, scrie Agerpres.

În ultimii doi ani, casele de pariuri au desemnat greşit învingătorul, dar au fost destul de aproape, având în vedere că i-au clasat pe portughezul Salvador Sobral şi ucraineanca Jamala - câştigătorii ediţiilor din 2017 şi 2016 - pe locul al doilea şi, respectiv, al treilea.

În schimb, în 2015, casele de pariuri i-au fost întru totul favorabile suedezului Mans Zelmerlöw care a câştigat, conform predicţiilor, ediţia din acel an a Eurovision cu piesa „Heroes“.

Israel şi Australia sunt singurele ţări non-europene din concurs. Israel a câştigat trofeul de trei ori în istoria concursului, ultima dată fiind în anul 1998, cu o piesă interpretată de artista trans Dana Internaţional.