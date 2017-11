Călătorie în timp prin discotecile comuniste. Cum se distrau românii pe vremea lui Ceauşescu: „La ora 22.00 se aprindea lumina“ FOTO VIDEO

La Palatul Ştirbei din Bucureşti, are loc, până pe 11 noiembrie, expoziţia multimedia „Disco BTT“, care redă atmosfera discotecilor din perioada comunistă FOTO Adi Marineci

Asociaţia Culturală Control N le-a oferit bucureştenilor, începând de luna trecută, o călătorie în timp prin organizarea unei expoziţii multimedia dedicată discotecilor comuniste, unde oamenii au ocazia să meargă la un chef ca pe vremea lui Ceauşescu.

În cele opt camere ale clădirii de pe Calea Victoriei destinate expoziţiei, vizitatorii se pot plimba prin diverse spaţii neconvenţionale de divertisment din acea perioadă, pot admira exponate reale din anii '70 - '80 – nu lipsesc vestitul peşte din sticlă, mileul pe televizor sau bibelourile chinezeşti de porţelan –, precum şi fragmente din atmosfera care le însoţea, prin diferite mijloace vizuale: muzică, proiecţii video, fotografii, decor, obiecte de recuzită şi tipărituri. Iar toate indicativele duc, în final, către atracţia expoziţiei, sala de dans, o discotecă exact ca pe vremea lui Ceauşescu, unde atmosfera e animată de hiturile din acea perioadă.

FOTO Adi Marineci

La expoziţie, care mai e deschisă până pe 11 noiembrie, intrarea este liberă. Nu există ghid, fiecare vizitator putând zăbovi oricât în oricare dintre încăperi. Programul de vizitare merge pe modelul orarului de funcţionare al discotecilor din perioada comunistă: în timpul săptămânii între orele 18.00 – 20.00, iar sâmbăta şi duminica de la ora 18.00 la ora 22.00.

Ideea expoziţiei Disco BTT îi aparţine regizoarei Iulia Rugină, cunoscută pentru filmele „Breaking News“ (2017), „Love Building“ (2013) şi „Alt Love Building“ (2014), de consultanţa privind organizarea s-a ocupat de Sorin Lupaşcu, celebrul DJ în perioada discotecilor BTT, iar scenografia e semnată de Andreea Popa.

„Disco BTT e o călătorie. Pentru cei care au trăit perioada, e o reconectare cu lucruri şi senzaţii pe care nu le-au mai întâlnit de mult. Pentru cei ce nu erau încă născuţi cât să poată dansa vreodată în vreo discotecă studenţească, e o lume nouă în care păşesc concret, din cameră în cameră, ca şi cum ar fi acolo, acum 40 de ani“, spune Iulia Rugină.

FOTO Adi Marineci

Iulia Rugină şi Sorin Lupaşcu fost prezenţi marţi, la „Adevărul Live“, unde au vorbit despre atmosfera petrecerilor dinainte de ’89, când era nebunie în sală pe „Life is Life“ şi „Fata din vis“ şi despre conceptul expoziţiei.

„Vin oameni din toate generaţiile, cei născuţi după revoluţie sau chiar şi în anii 2000 şi oameni care au trăit perioada respectivă. Cred că cel mai tânăr vizitator avea uneva la un an şi cel mai în vârstă, undeva pe la 70 de ani. Părinţii îşi aduc copiii şi copiii îşi aduc părinţii. Oamenii când ies, simt nevoie să se pună la masă în sufragerie şi să vorbească, ceea ce mă bucură. Scopul îndepărtat al acestui proiect este să fac un documentar pe această temă, pentru că sunt poveşti care dispar odată cu oamenii care le-au trăit“, a spus Iulia.

FOTO Eduard Enea





Sorin Lupaşcu a povestit că pentru a obţine atestatul de DJ în vremea comunistă, treceai prin trei exemene cu probă scrisă, orală şi proba practică, în care îţi erau testate atât cunoştiinţele muzicale şi tehnice, cât şi capacitatea de a face atmosferă într-o discotecă, iar examenele se repetau la fiecare doi ani. Totodată, fostul DJ a vorbit despre hiturile acelor vremii: „În fiecare an aveai un top 10 de piese extraordinare. Începând cu ’73-’74, muzica începea să fie mai prezentă în vieţile oamenilor pentru că radiourile începeau să fie mai multe, magnetofoanele apăreau şi ele mai des, de la cele mono, pe două piese, apăreau magnetofoane-eveniment, pe patru piste, stereo. Noi avem în expoziţie un magnetofon Tesla B4, Majak 203 şi 205, un Unitra ZK 147, care se pot vedea până sâmbătă. Fiecare an avea ceva al lui: în 1980 - Goombay Dance Band, «Sun Of Jamaica», 1979- Abba, «Voulez-vous», 1983 – Art Company, «Susanna».“

Sorin, care a găzduit numeroase petreceri în discoteca Ring din Costineşti, a povestit şi cum se desfăşurau programele disco pe litoral: „În Ring, erau două programe, unul de zi, de la ora 13.00 la 15.00, şi al doilea de la 19.00 la 22.00. La prânz intrarea se făcea gratuit, lumea venea să mănânce la cantină şi puteai să faci câteva dansuri înainte sau după masă. Cum mergeai îmbrăcat la plajă, aşa veneai şi în Ring. Iar seara, intrarea era cu bilet, 3 lei biletul. Indiferent unde făceai programul, că era loc închis sau deschis, la ora 22.00 era gata. În cazuri crunte, era cineva care venea şi îţi aprindea lumina.“

