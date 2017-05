Alex Florea, pus la zid de străini după afirmaţiile dure la adresa câştigătorului Eurovision 2017

Alex Florea (25 de ani) şi Ilinca Băcilă (18 ani), care au clasat România pe locul şapte în finala Eurovision 2017, au fost invitaţi săptămâna trecută la Adevărul Live, emisiune în cadrul căreia Alex a făcut o serie de comentarii controversate la adresa câştigătorului, Salvador Sobral, care a reprezentat Portugalia cu balada „Amar Pelos Dois“.

Întrebat ce părere are despre victoria portughezului, Alex Florea a declarat că Sobral „s-a folosit de un teatru ieftin“ pentru a câştiga, făcând referire la zvonurile potrivit cărora artistul din Portugalia ar avea nevoie de un transplant de inimă, informaţie despre care mai multe voci susţin că a sensibilizat juriile de specialitate şi telespectatorii în procesul de votare.

„Din punctul meu de vedere Salvador nu are probleme cu inima, ci cu capul. Toată lumea credea că Italia o să câştige, dar la Kiev era o vâlvă în jurul lui pentru că era misterios, nu dădea interviuri, nu făcea poze şi nu venea la repetiţii. Şi reprezentatul Bulgariei putea să facă o poveste din cazul lui – nu vede foarte bine –, dar nu a făcut-o. Portughezul a făcut teatru, aşa am simţit. L-am văzut în multe ipostaze şi nu mi-a lăsat impresia că ar avea probleme. Melodia lui e una excelentă, de foarte mult timp nu s-a mai scris una ca ea. Dar mă scoate din sărite teatrul ieftin, de-asta sunt aşa de acid. Sunt mulţi oameni care au probleme, dar nu mizează pe asta pentru a câştiga. Dacă vrei să câştigi ceva trebuie să mergi strict pe ceea ce faci profesional, pe voce, pe show. Ăsta e câştigul! În talent-show-urile la care am participat am avut şi eu probleme, dar nu am apelat la tertipuri ca să câştig. Bulgaria, chiar şi Moldova, au avut show-uri bine executate. Meritau să câştige“, a declarat Alex Florea la Adevărul Live.

Pe de altă parte, Ilinca a fost mai diplomată, precizând că nu este supărată din cauza victoriei lui Salvador Sobral, însă a apreciat mai mult prestaţiile Armeniei, Moldovei, Bulgariei şi Croaţiei.

Fanii străini ai concursului l-au pus la zid pe Alex Florea pe site-ul dedicat concursului, wiwibloggs.com, care a preluat declaraţiile făcute la Adevărul Live. Mulţi au fost de părere că acuzaţiile sunt ridicole şi că interpretul român dă dovadă de insensibilitate şi demonstrează că nu este capabil să accepte o înfrângere cu demnitate. Inevitabil, fanii Eurovision deranjaţi de comentariile lui Alex au criticat şi melodia României, „Yodel It!“, prin comparaţie cu balada portughezului.

Câteva dintre comentariile critice:

„Sunt un străin în Portugalia, dar oamenii de aici sunt foarte amabili şi respectuoşi. Pentru a accepta victoria cuiva este nevoie de blândeţe şi nu toţi sunt capabili de acest lucru. În plus, de ce nu suntem în stare să realizăm că melodia lui Salvador a fost superbă?“

„Din postura unei persoane familiarizată cu problemele cardiace, nu pot decât să mă declar dezgustată de o astfel de declaraţie. Nu numai că arată că nu ştii să pierzi, ci şi că eşti iresponsabil, preferând să aduci acuzaţii false altora decât să foloseşti aceasta victorie ca o lecţie. Acţiunile tale, Alex, spun mai multe publicului despre tine nu despre Salvador. Orice persoană cu minime cunoştinţe şi-ar da seama că Salvador suferă de insuficienţă cardiacă congestivă şi sunt uimită că tu nu ai putut vedea semnele: comportamentul cauzat de boală şi tratament, faptul că a avut nevoie de mai multă odihnă, motiv pentru care nu şi-a promovat piesa la fel de mult ca ceilalţi concurenţi şi a lipsit de la repetiţii. Realizezi mai multe lucruri despre o persoană din felul în care vorbeşte despre ceilalţi. Mi-am pierdut orice consideraţie faţă de tine.“

„Unii oameni au «probleme cu capul», dar alţi oameni nu au nimic în cap.“

„Păcat! Mi-a plăcut melodia lui Alex Florea, dar comentariile lui despre Salvador sunt amare. Un om care nu ştie să piardă. Mi-a plăcut melodia lui Salvador din prima clipă în care am ascultat-o şi nu ştiam nimic despre problemele sale cu inima. Sunt foarte mândră că ţara strămoşilor mei a câştigat Eurovision pentru prima dată.“

„Oamenii din Portugalia sunt cu adevărat diferiţi faţă de cei din restul lumii. Sunt foarte paşnici şi respectuoşi. Niciodată artiştii noştri nu ar spunea asemenea lucruri urâte, dar se pare că oamenii sunt plini de ură. Compatrioţii lui Sobral nu merită toate aceste comentarii odioase. Portugalia a participat la Eurovision în atâţia ani şi niciodată nu ne-am clasat între primii cinci finalişti, iar acum, când în sfârşit am câştigat cu o melodie incredibilă, de ce oamenii nu se pot bucura pentru noi? Toată această ură din partea europenilor este dureroasă. Vă rog să-l respectaţi pe Sobral, pe fraţii lui şi Portugalia. Dacă cineva s-a folosit de teatru ieftin pentru a câştiga Eurovisionul, cu siguranţă nu a fost Portugalia.“

„Înţeleg libertatea de exprimare, dar totuşi cum este posibil ca un om care cântă un nonsens poate critica o melodie care poate fi considerată o creaţie artistică atemporală.“

„Sunt absolut dezgustat de comentariile lui Alex, sunt nişte afirmaţii triste, nedrepte şi răutăcioase. În plus, pe toată perioada concursului, Salvador s-a străduit să nu fie privit ca «tipul care are probleme cu inima», ar fi putut să folosească acest lucru în avantajul lui, să profite, dar nu a făcut-o, aşa că astfel de declaraţii mi se par oribile.“

„Aşadar, Alex Florea crede că Salvador Sobral are probleme cu capul şi s-a folosit de un teatru ieftin pentru a câştiga. Spune toate acestea tipul disperat după atenţie care a recurs la tunuri pe scenă şi un mix de proastă calitate între yodel şi rap şi totuşi nu a reuşit să se claseze în top cinci în finală. Oamenii au votat pentru simplitate în detrimentul circului făcut de România. România are o mulţime de cântăreţi talentaţi care cu uşurinţă ar putea să facă o figură frumoasă la Eurovision, iar Alex nu este unul dintre ei.“

Alex, lăudat pentru curaj şi sinceritate

Pe de altă parte, au existat şi multe voci care au susţinut afirmaţiile lui Alex Florea, felicitându-l pentru curaj şi sinceritate, în timp ce alţii i-au dat dreptate cu menţiunea că putea fi mai diplomat.

„Îmi pare rău, dar sunt de acord cu Alex. Da, poate că a folosit nişte cuvinte dure, dar în esenţă are dreptate.“

„În sfârşit cineva are suficient de mult curaj încât să verbalizeze ceea ce mulţi gândesc.“

„E doar părerea lui, ceea ce gândeşte şi toţi ar trebui să respecte acest lucru. Şi haideţi să fim cinstiţi, Salvador nu pare cel mai normal om din lume.“

„Sunt de acord cu unele lucruri pe care le-a spus Alex. Problemele de sănătate l-au făcut pe Salvador mai popular, dar nu cred că totul a fost pus la cale de echipa sa. Însă mi se pare un gest prostesc din partea lui Alex să spună că Salvador are probleme cu capul.“



Câştigătorul Eurovision 2017, criticat pentru discurs

Pe de altă parte, Alex Florea nu este singurul finalist Eurovision 2017 care l-a criticat pe Salvador Sobral. Robin Bengtsson, reprezentantul Suediei la Eurovision, l-a criticat pe portughez după ce acesta din urmă a declarat că „trăim într-o lume a muzicii de unică folosinţă, o muzică de tip fast food, fără substanţă“. „Muzica nu înseamnă artificii, muzica înseamnă sentiment, aşa că haideţi să facem muzică, haideţi să readucem muzica adevărată în lumina reflectoarelor, pentru că asta este tot ce contează“, a mai zis el.

De altfel, la conferinţa de presă susţinută după finală, câştigătorul Eurovision 2017 a insistat asupra faptului că îşi doreşte să existe mai multă muzică de calitate: „Nu am scris niciodată o piesă pentru a fi difuzată la posturile de radio. După acest festival şi după ce am cântat această piesă minunată, cred că oamenii au ajuns să mă cunoască mai bine şi pentru acest lucru sunt fericit. Sper ca victoria mea să producă o schimbare nu doar în ceea ce priveşte concursul Eurovision, ci şi în muzica pop. Dacă voi reuşi să schimb ceva în muzica pop din lume, pentru că oamenii ascultă doar piesele care sunt difuzate de radiouri, voi fi mai mult decât fericit.“

Declaraţiile portughezului se pare că au ţintit şi genul piesei cu care Suedia a concurat. „Cred că discursul tău de după câştigarea Eurovision 2017 a fost sub nivelul unui adevărat câştigător. Muzica pop «fast food» poate să fie cel mai bun lucru din lume, la momentul şi la timpul potrivite, la fel ca un cântec frumos ca al tău. E loc pentru toată lumea“, a comentat Robin Bengtsson pe contul de Instagram. Iniţial, Bengtsson a declarat că piesa „Amar Pelos Dois“, a portughezului, este una pe placul lui şi că felul în care este cântată este foarte bun, arată wiwibloggs.

Salvador Sobral a reuşit să impresioneze atât publicul, cât şi juriile de specialitate cu interpretarea în limba natală a baladei jazz „Amar Pelos Dois“. Cântăreţul în vârstă de 27 de ani a fost desemnat câştigătorul Eurovision 2017 cu un total de 758 de puncte. Portugalia a participat în finala Eurovision Song Contest de 49 de ori de la debutul competiţiei, din 1964, ratând de cinci ori calificarea în ultimul act. Mai mult, a fost ţara cu cele mai multe participări şi nicio victorie, dar acest record a fost spulberat de Salvador Sobral în finala Eurovision 2017.

Ilinca Băcilă (18 ani) şi Alex Florea (25 de ani) au reprezentat România în finala Eurovision 2017 cu melodia „Yodel It!“ şi s-au clasat pe cea mai bună poziţie din ultimii şapte ani (locul 7), primind 282 de puncte din partea juriilor de specialitate şi a telespectatorilor din toate statele înscrise anul acesta în concurs.