Un lungmetraj românesc, inclus în topul celor mai bune filme ale secolului al XXI-lea întocmit de „The New York Times“

Un top al celor mai bune filme ale secolului al XXI-lea, „menite să devină producţiile clasice ale viitorului“, după cum au declarat criticii „New York Times“ Anton Oliver Scott şi Manohla Dargis, include pe un loc fruntaş şi un titlu românesc, „Moartea Domnului Lăzărescu“, filmul lui Cristi Puiu fiind pus pe locul cinci într-o listă de 25 de producţii selectate. Clasamentul de 25 de filme a fost realizat de criticii de film ai „The New York Times“, cu ajutorul unor „utilizatori Facebook - savanţi în cinematografie“, dar şi cu ajutorul unor nume grele din industria de film, cum ar fi Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, Ava DuVernay, Barry Jenkins, Richard Linklater, Robert Pattinson şi Michelle Williams.

Deşi lista cuprinde în mare parte regizori americani celebri, precum Steven Spielberg, Paul Thomas Anderson, Clint Eastwood, fraţii Coen, topul zece are rezonanţă globală, prin Cristi Puiu (România), Hayao Miyazaki (Japonia), Jia Zhangke şi Edward Yang (China), Olivier Assayas (Franţa).

„Sumbru, captivant şi de un amuzament straniu“

„Moartea domnului Lăzărescu“, pe care criticul Anton Oliver Scott îl numeşte un „spoiler“, a făcut senzaţie la Cannes în 2006, unde a câştigat marele premiu al secţiunii „Un certain regard“, lucru subliniat de criticii prestigioasei publicaţii, care au remarcat că filmul „sumbru, captivant şi de un amuzament straniu“ a dat startul unei noi şi remarcabile perioade din istoria filmului românesc, conturată apoi de Cristian Mungiu şi Corneliu Porumboiu. „Ai văzut acel film românesc de trei ore? Trebuie să îl vezi!“, a amintit criticul din discuţiile purtate de participanţii la eveniment.

„Când îl întâlnim pentru prima dată pe Dante Lazarescu, un pensionar care locuieşte în Bucureşti, în vârstă de 60 şi ceva de ani, deşi pare mai bătrân, el acuză dureri de stomac. După aproximativ două ore şi jumătate, părăseşte această lume. Filmul domnului Puiu a fost un semn timpuriu al cinematografiei româneşti înfloritoare, care urma să obţină recunoaştere la nivel internaţional datorită unor autori tineri precum Cristian Mungiu («4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile/ 4 Months, 3 Weeks and 2 Days») şi Corneliu Porumboiu («Poliţist, adjective/ Police, Adjective»)“, arată criticul.

„Asemenea colegilor lui (şi uneori rivali), domnul Puiu foloseşte scene lungi şi mişcări de camera minimale, pentru a crea o senzaţie de realitate trăită care te absoarbe aproape până la punctul claustrofobiei. El ţinteşte fără remuşcare absurdităţile mărunte şi nedreptăţile majore care definesc viaţa în România la mai mult de un deceniu după căderea dictaturii comuniste a lui Nicolae Ceauşescu“, a specificat el.

Criticul de film a mai scris că deşi filmul oferă o experienţă locală, reflectă o realitate dincolo de străzile, locuinţele şi camerele de urgenţă din Bucureşti, titlul amintind de personajul Willy Loman din piesa „Death of a Salesman“, scrisă de Arthur Miller.

„Domnul Lăzărescu este propriul său tip de om obişnuit, prins nu în roţile scliptoare ale capitalismului american, ci în roţile ruginite ale birocraţiei est-europene şi în detritusul propriilor sale decizii greşite. El este pus în pericol de aroganţa şi indiferenţa celor puternici - doctorii şi birocraţii din spital, atât de hipnotizaţi de propria lor autoritate încât sunt orbi la suferinţa lui“, a mai scris Anthony Oliver Scott.

Textul jurnalistului menţionează că un şofer de ambulanţă, interpretat de „extraordinara actriţă română de scenă“ Luminiţa Gheorghiu, devine aliatul şi apărătorul somnului Lăzărescu - singura persoană care insistă, deşi în zadar, ca acestuia trebue să îi fie acordată atenţie.

„Acest film este o fabulă metafizică de groază şi cu umor negru deghizată într-o tragedie din viaţa de zi cu zi“, a concluzionat criticul.

Pe locul întâi în topul „The New York Times“ s-a clasat „There Will Be Blood“ (2007), al lui Paul Thomas Anderson, numit de critici „o capodoperă a secolului XXI“. Pe locurile următoare sunt puse următoarele filme: „Spirited Away“ (Hayao Miyazaki, 2002), „Million Dollar Baby“ (Clint Eastwood, 2004) şi „A Touch of Sin“ (Jia Zhangke, 2013).

Câştigătorul premiului Oscar de anul acesta, „Moonlight“, a intrat în top pe locul 20, în vreme ce pe 25 se află una dintre cele mai surprinzătoare alegeri, „40 Year Old Virgin“, filmul lui Judd Apatow despre care s-a spus că a adus comediilor blockbuster o perspectivă feministă.

Mai jos, lista completă a celor mai bune filme ale secolului al XXI-lea întocmită de „The New York Times“.

1. „There Will Be Blood“ (Paul Thomas Anderson, 2007)

2. „Spirited Away“ (Hayao Miyazaki, 2002)

3. „Million Dollar Baby“ (Clint Eastwood, 2004)

4. „A Touch of Sin“ (Jia Zhangke, 2013)

5. „Moartea domnului Lăzărescu“ (Cristi Puiu, 2006)

6. „Yi Yi“ (Edward Yang, 2000)

7. „Inside Out“ (Pete Docter şi Ronnie del Carmen, 2015)

8. „Boyhood“ (Richard Linklater, 2014)

9. „Summer Hours“ (Olivier Assayas, 2009)

10. „The Hurt Locker“ (Kathryn Bigelow, 2009)

11. „Inside Llewyn Davis“ (Joel and Ethan Coen, 2013)

12. „Timbuktu“ (Abderrahmane Sissako, 2015)

13. „In Jackson Heights“ (Frederick Wiseman, 2015)

14. „L’Enfant“ (Jean-Pierre şi Luc Dardenne, 2006)

15. „White Material“ (Claire Denis, 2010)

16. „Munich“ (Steven Spielberg, 2005)

17. „Three Times“ (Hou Hsiao-hsien, 2006)

18. „The Gleaners and I“ (Agnès Varda, 2000)

19. „Mad Max: Fury Road“ (George Miller, 2015)

20. „Moonlight“ (Barry Jenkins, 2016)

21. „Wendy and Lucy“ (Kelly Reichardt, 2008)

22. „I’m Not There“ (Todd Haynes, 2007)

23. „Silent Light“ (Carlos Reygadas, 2008)

24. „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ (Michel Gondry, 2004)

25. „The 40-Year-Old Virgin“ (Judd Apatow, 2005)