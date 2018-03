Un actor din „Breaking Bad“, invitat la East European Comic Con, de la Romexpo FOTO

Giancarlo Esposito (59 de ani), cunoscut pentru rolul său negativ din „Breaking Bad“ şi „Better Call Saul“, vine la East European Comic Con 2018.





Actorul american a debutat încă din 1966 cu un show pe Broadway şi a avut mai multe apariţii în diverse filme şi producţii TV din care amintim „The Usual Suspects“, „Malcolm X“, „CSI: Miami“, „Law and Order“ şi „Homicide: Life on the Street“.





Începând cu 2009, actorul i-a dat viaţă infamului traficant de droguri Gustavo „Gus“ Fring în serialul-fenomen „Breaking Bad“.