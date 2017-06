„Sunt un mic ticălos 3“ a ajuns în cinematografele din România VIDEO

Echipa care ne-a adus pe marile ecrane „Despicable me/Sunt un mic ticălos“, precum şi două din cele mai de succes animaţiii din 2013 şi 2015, „Despicable me 2/Sunt un mic ticălos 2“ şi „Minions/Minionii“, se întoarce pentru a continua aventurile lui Gru, Lucy, şi a adorabilelor lor fiice, Margo, Edith şi Agnes, alături, bineînţeles, de simpaticii Minioni.





Franciza de succes a stabilit în 2015 un record pentru România, „Minionii“ devenind animaţia cu cel mai bun debut din toate timpurile în România, clasându-se pe primul loc în box office-ul de weekend cu încasări de 2.117.614 lei.

Sinopsis

În această vară, în Despicable Me 3, Gru şi noua lui soţie, Lucy, nu reuşesc să înlăture pe cel mai nou personaj negativ ce ameninţă omenirea, o fostă stea de televiziune pentru copii, pe nume Balthazar Bratt, care a fost concediat în acel deceniu, iar acum este obsedat să se răzbune. Minionii speră că Gru va folosi această ocazie pentru a se reîntoarce la o viaţă în afara legii, dar când Gru arată clar că s-a retras din acea viaţă de răufăcător, minionii şi-au dat demisia şi şi-au văzut de drum. Minionul Mel, care a condus greva împotriva lui Gru, a devenit noul lor lider… în toate problemele. Între timp, Jerry şi Dave, cei doi minioni care au fost absenţi accidental în timpul grevei, rămân cu Gru şi familia lui pe toată durata poveştii.

După ce a fost concediat, Gru se simte înfrânt şi se luptă ca să-şi dea seama de următoarea mişcare. Dar atunci când pare că a decăzut, apare un străin, informându-l pe Gru că tatăl său dispărut din peisaj a decedat şi că are un frate gramăn pe nume Dru, căruia i-ar plăcea foarte mult să-l cunoască.

Şocat, Gru o confruntă pe mama lui, care mărturiseşte că a avut gemeni. La scurt timp după naşterea băieţilor ea a divorţat de tatăl lor, şi au promis să nu-şi mai vorbească vreodată, fiecare părinte luând câte un copil. Bineînţeles, îl informează pe Gru că a obţinut a doua alegere. Entuziasmat, iniţial, de perspectiva unui frate, Gru o duce pe Lucy şi pe fete în oraşul natal Freedonia ca să-şi cunoască fratele geamăn…dar află că Dru este mai bun decât el în orice privinţă. În timp ce Gru este chel, ursuz şi proaspăt şomer, Dru are un cap plin de păr superb, este fermecător şi a moştenit averea tatălui lor, o fermă de porci.

O data ce Gru îşi dă seama că poate să facă un parteneriat cu fratele lui şi să se folosească de gadgeturile foarte sofisticate ale tatălui lor pentru a-l înfrânge pe Balthazar Bratt, este de acord să se alieze cu fratele lui geamăn. Dar când acest parteneriat este testat de rivalitatea frăţească, îşi dau seama că situaţia îi depăşeşte, aşa că Bratt se dovedeşte a fi cea mai provocatoare vendetă.

Distribuţie

Actorul Steve Carell ( The Big Short, The 40-Year-Old Virgin ) îi dă voce lui Gru, dar şi fratelui geamăn pierdut al acestuia, Dru. Kristen Wiig ( Bridemades, The Martian ) se întoarce ca super-spionul Lucy, în timp ce câştigătorul premiilor Emmy, Tony şi Grammy Trey Parker (Soith Park, The Book of Mormon ) îi dă voce lui Balthazar Bratt, un fost copil vedetă, devenit obsedat de un perosnaj negativ pe care l-a jucat în anii ‘80.

„Sunt un mic ticălos 3“ e regizat de Paul & Ken Daurio şi produs de Chris Meledandri şi Janet Healy. Scenariul e scris de Cinco Paul şi Ken Daurio.