„Sex and the city 3“ nu se mai face din cauza cerinţelor „ridicole“ ale uneia dintre protagoniste: „Comportamentul ei este dezamăgitor“

Distribuţia şi echipa de producţie a francizei „Totul despre sex/Sex and the City“ are de suferit din cauza faptului că al treilea film al seriei, care urma să intre în pre-producţie luna aceasta, a fost suspendat pe fondul unor neînţelegeri dintre actriţa Kim Cattrall (61 de ani) şi studiourile de producţie.

Potrivit unor surse implicate în producţie, citate de Daily Mail , Kim Cattrall, cunoscută pentru rolul Samantha Jones din „Totul despre sex“, le-a pus celor de la Warner Bros condiţia să-i producă şi alte filme pe care ea le are în dezvoltare, dacă vor să semneze pentru acest proiect. Studioul a refuzat să îndeplinească cerinţa actriţei şi a fost nevoit să anuleze producţia, fiind de părere că nu ar fi corect faţă de fani să facă un film cu doar trei dintre cele patru personaje principale.

„Singurul motiv pentru care acest film nu se face este din cauza lui Kim Cattrall (foto dreapta). Toată lumea aştepta cu nerăbdare să înceapă filmările, dar Kim a făcut ca acest lucru să fie despre ea, jucând mereu rolul de victimă. Kim a îndrăznit să le spună celor de la Watner Bros, că va juca în film doar dacă ei vor produce alte filme pe care ea le are în plan. Ridicol! Cine se crede, George Clooney?“, a spus una dintre surse.

„Această franciză a făcut-o celebră şi haideţi să fim sinceri, este singura pentru care este cunoscută. Actorii şi echipa nu doar îşi fac apariţia pentru a face un film, ei trebuie să-şi reorganizeze vieţile. Oamenii au renunţat la alte joburi, erau în plin proces de a-şi muta slujba în New York, dar ea s-a eschivat şi nu era niciodată disponibilă atunci când era nevoie de răspunsuri din partea ei“, a declarat o altă sursă.

„Scenariul este fantastic. Fanilor le-ar fi plăcut enorm filmul, dar Warner Bros nu poate ceda în faţa cererilor ei ridicole. Comportamentul ei este mai mult decât dezamăgitor. Trebuia să începem filmările şi acum toată lumea se întreabă dacă vom mai face vreodată acest film“, a mai spus o sursă din interior.

Celelalte protagoniste, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis şi Cynthia Nixon au semnat toate pentru acelaşi salariu, primit în avans, potrivit surselor, sunt triste că proiectul nu se mai concretizează.

(foto jos), a confirmat şi ea suspendarea filmărilor pentru Sarah Jessica Parker, prezentă joi la New York City Ballet Gala alături de soţul ei Matthew Broderick, a confirmat şi ea suspendarea filmărilor pentru Extra : „S-a terminat, nu vom mai face filmul. Sunt dezamăgită. Aveam o poveste frumoasă, amuzantă şi emoţionantă. Nu este dezamăgitor doar faptul că nu vom apuca să spunem această poveste şi să avem parte de această experienţă, este mai mult vorba de fanii care îşi doreau ce cereau încă un film.“

Conturarea celebrelor persoanaje feminine se bazează pe romanul „Sex and the City“, scris de Candace Bushnell şi publicat în 1997. Filmele au fost precedate de şase sezoane ale serialului cu acelaşi nume, derulat între 1998-2004. Primul film din serie a fost lansat în 2008, iar al doilea în 2010, generând încasări de 415 milioane de dolari, respectiv 288 de milioane de dolari în box office-ul mondial.