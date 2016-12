„Rogue One: O poveste Star Wars“ ar fi trebuit să aibă alt final: regizorul Gareth Edwards a dezvăluit ce planuri avea pentru personajele principale VIDEO

Atenţie! Articolul conţine detalii pe care unii dintre dumneavoastră nu ar putea să le cunoască.

Ce a vrut să facă Edwards cu personajele principale

„Rogue One: O poveste Star Wars“ trebuie să aibă alt final decât cel pe care spectatorii l-au văzut pe marele ecran. După tot marketingul din jurul filmului era clar că personajele principale nu aveau cum să scape. La urma urmei, o misiune în care trimiţi pe cineva să fure planurile secrete ale unei arme puternice este, practic, una sinucigaşă. Astfel, fiecare personaj prezentat ca făcând parte din acţiune a murit până la finalul filmului. Dar, potrivit regizorului Gareth Edwards, primele schiţe ale scenariului arătau că o parte dintre personaje ar fi trebuit să supravieţuiască, scrie „Business Insider“.

„În prima versiune a scenariului, toate personajele supravieţuiau. Dar ne-am asumat că nu o să putem face asta. Pe de altă parte am ştiut că nu vom fi lăsaţi să lăsam personaje în viaţă. Am vrut să se întâmple o schimbare cu orice preţ. Am mai citit o dată scenariul şi am zis echipei: «Trebuie să moară, nu?». Şi toată lumea a fost de acord“, a dezvăluit Gareth Edwards.

Astfel, personajele filmului nu trebuiau să moară în punctul culminant din timpul luptei de pe planeta Scarif, câteva dintre ele trebuiau să supravieţuiască, tocmai pentru că lui Edwards i s-a impus să nu le ucidă pe toate.

Dar, din fericire pentru regizor, reprezentanţii Disney şi Lucasfilm nu au fost atât de stricţi pe cât a crezut el. După ce a discutat cu Kathleen Kennedy, preşedintele Lucasfilm, şi cu alţi membri de top ai companiei, lui Gareth Edwards i s-a permis să omoare fiercare dintre personajele principale ale filmului „Rogue One: O poveste Star Wars“. Nici măcar Jyn Erso (Felicity Jones) şi Cassian Andor (Diego Luna) nu au scăpat cu viaţă.

„Nu am crezut că Lucasfilm mă va lăsa să îi omor, dar cred că are sens, pentru că personajele nu apar în Episodul IV: O nouă speranţă. Cineva a avut o idee de a-i filma pe Jyn şi Cassian cum scapă şi ajung pe o altă planetă. Dar asta nu s-a întâmplat“, a mai dezvăluit Edwards.

Ar fi schimbat cursul istoriei „Războiul Stelelor“

Din punct de vedere narativ, Edwards are dreptate să îşi ucidă personajele pentru că în cronologia „Războiul stelelor“ Jyn Erso şi Cassian Andor, printre alţii, nu sunt menţionaţi în seriile ulteriore „Episodului IV“.

Cu sigurnaţă că puteau supravieţui, dar direcţia în care a mers filmul a făcut ca dispariţia personajelor să fie şi mai şocantă. Iar linia cronologică din „Rogue One“ merge spre „O nouă speranţă“. Acum, planurile armei Death Star sunt în mâinile Prinţesei Leia, locotenentul Orson Krennic fiind ucis de propria maşinărie în care a investit resurse şi sentimente pentru decenii la rând, iar Tarkin este noul supraveghetor al staţiei spaţiale de distrugere în masă. Saga continuă!

„Rogue One: O poveste Star Wars“, film regizat de Gareth Edwards şi produs de studiourile Lucasfilm, este un prequel, adică desfăşurarea evenimentelor are loc între „Episodul III: Răzbunarea Sith“ şi „Episodul IV: O nouă speranţă“. Acţiunea urmăreşte grupul de rebeli care vrea să fure planurile de funcţionare ale staţiei Death Star, precum şi informaţii despre anumite deficienţe ale super-armei universale create de Imperiul galactic. Se remarcă Jyn Erso, personajul principal, jucată de Felicity Jones, dar şi şi tatăl ei, un savant jucat de Mads Mikkelsen. Jyn Erso este „o proscrisă care s-a luptat atât cu Rebelii, cât şi cu Imperiul, iar acum are şansa de a-şi spăla numele şi fărădelegile din trecut, conducând o misiune pentru băieţii cei buni“, afirmă producătorii filmului. Mai mult, în film apare şi Darth Vader, iar personajul negative al filmului va fi jucat de Ben Mendelsohn, care va fi asistat în acţiunile sale de maleficul Lord Întunecat al Sith-ului.

După primul weekend de vizionări, încasările au depăşit aşteptările casei de producţie, „Rogue One“ ieşind din weekend-ul de debut cu încasări de 155 de milioane de dolari în box ofice-ul nord-american şi 2,9 de miliarde de dolari la nivel mondial. În România, „Rogue One“ a adus încasări de 1,9 milioane de lei.