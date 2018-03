Regizorul sud-coreean Kim Ki-duk, acuzat de viol. O actriţă susţine că celebrul artist asiatic a siluit-o după mai multe tentative ratate

În ultimele luni, în Coreea de Sud numeroase femei din diverse domenii de activitate au făcut dezvăluiri privind hărţuirea şi agresiunea sexuală.



O fostă actriţă, care a cerut să rămână anonimă, a declarat în cadrul unei emisiuni de televiziune că regizorul a hărţuit-o sexual de mai multe ori, în perioada de proproducţie a unui film din distribuţia căruia făcea parte. În timpul producţiei, când echipa de filmare şi actorii locuiau împreună, ea a spus că Kim Ki-duk a violat-o, după mai multe tentative.



Ea a adăugat că şi actorul Cho Jae-hyun, care a fost acuzat de mai multe femei de comportament sexual neadecvat şi a recunoscut recent că este vinovat, a violat-o.



Actriţa a explicat faptul că Kim Ki-duk i-a promis un rol principal în următorul său proiect cinematografic, dar cu condiţia de a întreţine relaţii sexuale cu el. Presupusa victimă a violului a spus că „nu am mai fost capabilă să fac nimic” apoi şi a primit tratament psihiatric, după experienţa cu regizorul.



O altă actriţă, cea care l-a acuzat pe regizor în 2017 că a pălmuit-o pe platourile de filmare pentru „Moebius”, a spus că a fost concediată după ce a primit un rol principal într-un film al lui Kim Ki-duk, pentru că a refuzat să aibă relaţii sexuale cu el.



Cele susţinute de ea au fost confirmate de un membru al echipei de filmare, care a dorit de asemenea să rămână anonim.



O a treia actriţă a spus că a fost distribuită într-un proiect al lui Kim, dar a părăsit o întâlnire din faza de preproducţie, pretinzând că avea nevoie să meargă la toaletă, din cauza faptului că a fost „înspăimântată” de Kim,care a făcut numeroase aluzii sexuale.



Regizorul a negat acuzaţiile aduse până în prezent, spunând: „Am furat un sărut... dar nu am făcut niciodată ceva mai mult fără consimţământul unei femei”.



Kim Ki-duk este unul dintre cei mai importanţi regizor sud-coreeni. Premiat cu Ursul de Argint, pentru „Samaria” (2004), cu premiul secţiunii Un Certain Regard, pentru „Arirang” (2011), cu zece trofee la Veneţia, între un trofeu Leul de Aur obţinut pentru „Pieta”, în 2012, patru la Locarno, câte două la Karlovy Vary şi San Sebastián, nominalizat la European Film Awards, cel mai recent, el şi-a prezentat filmul „Human, Space, Time and Human", în secţiunea Panorama a Berlinalei din 2018.