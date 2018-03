Preşedintele Academiei Americane de Film, care decernează premiile Oscar, anchetat pentru hărţuire sexuală

Postul de televiziune CBS şi publicaţia de specialitate Variety , citând surse apropiate dosarului, au relevat că Academia a primit săptămâna aceasta trei acuzaţii la adresa lui John Bailey şi a decis să deschidă o anchetă, scrie News.ro.

Contactată de AFP, Academia a răspuns că „tratează plângerile în mod confidenţial pentru a proteja toate părţile implicate“.

„Comisia examinează toate plângerile împotriva membrilor Academiei cu privire la regulile noastre de conduită şi, după acest examen, ea îşi prezintă concluziile Consiliului guvernatorilor“, se arată în declaraţia Academiei.





John Bailey, director de imagine în vârstă de 75 de ani, prezidează instituţia de la Hollywood din august 2017.





În februarie, în timpul unui dejun cu toţi artiştii nominalizaţi la Oscar anul acesta, el a afirmat că Academia se „reinventează“ şi că va lua atitudine în faţa abuzurilor care până acum au fost ţinute sub preş, făcând aluzie la cazul Harvey Weinstein.

Producătorul american, acuzat de hărţuire sexuală şi viol de numeroase actriţe printre care Gwyneth Paltrow, Léa Seydoux sauu Angelina Jolie, a fost exclus din Academie, iar instituţia cinematografică americană a anunţat introducerea unui nou cod de conduită pentru a contracara hărţuirea sexuală pe platourile de filmare, notează The Washington Post.





John Bailey FOTO Getty Images

„Recentele marturii publice ale câtorva dintre femeile cele mai recunoscute din industriea de film, privind intimidarea sexuală, abuzul şi agresiunile fizice sunt, evident, un punct de cotitură în industria cinematografică - şi, sperăm, în ţara noastră. Academia nu poate şi nu va fi o instanţă de judecată, dar putem face parte dintr-o iniţiativă mai amplă de definire a standardelor de comportament şi de susţinere a femeilor şi bărbaţilor vulnerabili care ar putea fi în pericol, pe plan personal şi profesional, din cauza încălcării standardelor etice de către colegii lor“, a mărturisit Bailey, după expulzarea din Academie a producătorului Harvey Weinstein.





În decembrie, Academia a stabilit un cod de conduită care prevede că membrii ei pot fi disciplinaţi sau expulzaţi pentru abuz, hărţuire sau discriminare. Academia a instituit, de asemenea, un proces de revendicare, care a stabilit modul în care aceste afirmaţii ar fi judecate.

Potrivit noului cod de conduită, membrii comisiei de disciplină a Academiei examinează acuzaţiile. Dacă sunt considerate credibile, ele pot fi transmise Consiliului Superior pentru stabilirea sancţiunii, care poate însemna suspendarea din Academies au chiar expulzarea, scrie Variety.





Filmografia lui Bailey include 84 de titluri, printre care se numără „American Gigolo“, „The Big Chill“, „Groundhog Day“, „The Anniversary Party“, „The Way Way Back“ şi „A Walk in the Woods“. În 2014, John Bailey a fost distins cu premiul pentru întreaga carieră al American Society of Cinematographers, dar nu a fost niciodată nominalizat la Oscar.