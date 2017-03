Premiera săptămânii. „Frumoasa şi Bestia“, între laude şi controverse: „Şi cel mai cinic spectator va lupta cu toată puterea pentru a nu fi cucerit“ VIDEO

Filmul live-action „Frumoasa şi Bestia“, regizat de Bill Condon, prezintă povestea tinerei Belle (interpretată de Emma Watson), care este ţinută prizonieră de o bestie (Dan Stevens) în castelul său, în schimbul libertăţii tatălui ei, Maurice (Kevin Kline). În ciuda temerilor sale, Belle învaţă să privească dincolo de exteriorul bestiei şi ajunge să descopere adevăratul suflet al bestiei, doar că, un vânător pe nume Gaston (Luke Evans) este hotărât să o aibă pe Belle pentru el însuşi şi să vâneze bestia cu orice preţ. Adevăratul mesaj al poveştii, pe lângă cel care spune că dragostea adevărată învinge întotdeauna, este acela că adevărata frumuseţe trebuie căutată în interiorul fiecăruia dintre noi.

Un decor încântător din secolul al XVII-lea

Peste 1.000 de oameni au lucrat cu măiestrie la construirea platourilor, la detaliile şi decorurile desăvârşite care introduc spectatorii în lumea de basm. Până şi Emma Watson a fost uimită de toată desfăşurarea de forţe: „Am mai lucrat la filme în care decorurile şi măiestria cu care au fost realizate au fost uimitoare, dar acest film este cu adevărat special deoarece am luat o poveste care este deja foarte cunoscută şi am păstrat ceea ce oamenii iubesc, dar am reuşit să o extindem, să îi aducem profunzime. Am simţit că putem explora şi din fericire am putut face asta datorită tehnologiei care ne ajută să spunem poveştile într-un fel în care nu am mai facut-o până acum.“

Primul „moment gay“ din istoria Disney a stârnit controverse

Pe lângă laudele criticilor de specialitate, filmul a stârnit şi controverse după ce reprezentanţii Disney au anunţat că producţia conţine „primul moment exclusiv gay“ din istoria celebrului studio hollywoodian.

Actorul american Josh Gad îl intepretează pe LeFou, un camarad al principalului personaj negativ, Gaston. LeFou încearcă să se împace cu sentimentele sale pentru Gaston, ce îl fac să penduleze între dorinţă şi admiraţie faţă de acesta, în cadrul unei intrigi secundare, desprinsă de firul narativ principal al peliculei.

Rusia a anunţat că filmul „Frumoasa şi Bestia“ a fost inclus într-o categorie de pelicule ce nu pot fi vizionate de spectatorii în vârstă de până la 16 ani, după apelul lansat de un deputat ultraconservator din această ţară care a solicitat interzicerea lungmetrajului din cauza personajului homosexual.

Şi în Statele Unite secvenţa gay a stârnit nemulţumiri, un cinematograf din Alabama anunţând că nu va proiecta lungmetrajul produs de Disney.

La solicitarea autorităţilor din Malaezia, compania americană a refuzat să elimine scena gay şi a retras filmul din cinematografele acestei ţări cu populaţie majoritar musulmană, în care homosexualitatea este condamnată de liderii religioşi.

Ce spun criticii de film

Pe de altă parte, „Frumoasa şi Bestia“ a primit recenzii mixte din partea criticilor, obţinând un scor de 70% pe site-ul de specialitate Rotten Tomatoes, care notează: „Cu o distribuţie de excepţie, cu melodii superbe şi cu un ochi extem de atent la detalii, «Frumoasa şi Bestia» oferă o repovestire fidelă şi totuşi proaspătă care onorează originalul.“

Vă prezentăm câteva dintre opiniile experţilor şi vă încurajăm să mergeţi la cinema pentru a vă face propria părere.

„Este un film făcut cu dragoste şi, în multe privinţe, unul foarte bun, dar înainte de toate este o poveste veche, dar prezentată într-o manieră nouă, care îţi provoacă nostalgie.“ (Owen Gleiberman, Variety)

„Arată bine, are graţie şi îţi lasă o aromă răcoritoare, aproape că nu am recunoscut-o, dar cred că se numeşte bucurie.“ (A.O. Scott, The New York Times)

„Cu siguranţă nu există nimic cu totul nou la această versiune a filmului, dar este o reinterpretare bună a unui film de animaţie clasic, care ar trebui să-i mulţumească chiar şi pe cei mai neîncrezători în schimbare.“ (Mike Ryan, Uproxx)

„Este sălbatic, viu şi nebunesc de frumos.“ (Stephanie Zacharek, Time)

„Are ritm, bun gust, somptuozitate estetică şi creează o lume magică.“ (Matthew Norman, London Evening Standard)

„Vă promit că şi spectatorul cel mai cinic va lupta cu toată puterea pentru a nu se lăsa cucerit de acest film.“ (Chris Newbould, The National)

„Abordarea lui Bill Condon este aproape copleşitor de generoasă, frumos pusă în scenă şi realizată cu rafinament şi graţie de o distribuţie remarcabilă.“ (Richard Roeper, Chicago Sun-Times)