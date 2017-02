Oscar 2017: Cine va câştiga şi cine ar trebui să câştige, potrivit unei analize „The Hollywood Reporter“

Prezentăm mai jos opţiunile celor doi critici de film americani aferente principalelor categorii de la premiile Oscar 2017.

Cel mai bun film

VA CÂŞTIGA: „La La Land“

Acest film, o veritabilă scrisoare de dragoste adresată Hollywoodului, filmelor şi jazzului, a egalat recordul de nominalizări la Oscar primite de un singur film într-un an - 14 -, iar acest fapt reprezintă un semnal al sprijinului puternic de care pelicula se bucură în rândul tuturor categoriilor profesionale din cadrul Academiei de film americane. Precedentele două pelicule care au obţinut 14 nominalizări, „All About Eve“ şi „Titanic“, au câştigat Oscarul pentru cel mai bun film. Cu excepţia Sindicatului Actorilor Americani (SAG), a cărui categorie „cea mai bună distribuţie“ - la care „La La Land“ nu a fost nominalizat - echivalează cu Oscarul pentru cel mai bun film, toate celelalte asociaţii şi sindicate care atribuie trofee majore - Globurile de Aur, BAFTA, Critics’ Choice Award şi Premiul Sindicatului Producătorilor Americani (PGA) - au premiat filmul „La La Land“.

AR TREBUI SĂ CÂŞTIGE: „La La Land“

Spre deosebire de fenomene ciudate precum „The Artist“, care nu a declanşat o explozie de filme mute, „La La Land“ pare să fi deschis deja o uşă largă spre realizarea mai multor musicaluri originale, iar tendinţa este întâmpinată cu bucurie de producătorii din industrie. „La La Land“ este înviorător, o gură de aer proaspăt şi - la fel ca cei mai mulţi dintre câştigătorii Oscarului pentru cel mai bun film din ultimii 10 ani - nu reprezintă un film pe care marile studiouri ar fi acceptat să îl facă în absenţa acestor calităţi.

Cel mai bun regizor

VA CÂŞTIGA: Damien Chazelle, „La La Land“

Barry Jenkins, regizorul filmului „Moonlight“, are şanse să devină primul cineast de culoare care ar putea să câştige acest trofeu, dar toţi indicatorii – inclusiv Globul de Aur, BAFTA şi, mai ales, DGA Award (Premiul decernat de Sindicatul Regizorilor Americani) - sugerează cu totul altceva: timp de 85 de ani, Norman Taurog a fost cel mai tânăr câştigător din această categorie, însă în seara Oscarurilor, Damien Chazelle va fi cu 221 de zile mai tânăr decât era Norman Taurog atunci când a câştigat trofeul.

AR TREBUI SĂ CÂŞTIGE: Damien Chazelle, „La La Land“

Este nevoie de o serie de talente speciale pentru a putea să faci un musical modern care combină într-o manieră fluentă elementele de cântec şi de dans cu scenele dramatice mult mai naturale, iar Damien Chazelle, în „La La Land“, a reuşit să facă acest lucru aparent fără niciun efort. Dacă Damien Chazelle va câştiga, el va deveni cel de-al doilea regizor din istorie care primeşte Oscarul pentru un musical original. Primul - şi singurul deocamdată - care a reuşit această performanţă a fost Vincente Minnelli, pentru „Gigi“, în urmă cu aproape 60 de ani.

FOTO Captură video

Cel mai bun actor

VA CÂŞTIGA: Denzel Washington, „Fences“

Cassey Affleck, protagonistul din „Manchester by the Sea“, pare imbatabil - a câştigat aproape toate trofeele din sezonul actual -, dar interpretarea sa minimalistă, discursurile de mulţumire dezechilibrate, discuţiile din presă despre scandalul sexual în care a fost implicat în urmă cu mulţi ani şi prezenţa unui concurent mult mai faimos, care a accelerat pe ultima sută de metri şi l-a învins la SAG Awards (gală ce a prezis câştigătorii la Oscarul din această categorie în ultimii 13 ani la rând), sugerează că este vulnerabil. Aceasta ar putea fi cea de-a treia victorie la Oscar pentru Denzel Washington, care a fost premiat deja pentru rolul secundar din „Glory“, în 1990, şi pentru rolul principal din „Training Day“, în 2002.

AR TREBUI SĂ CÂŞTIGE: Casey Affleck, „Manchester by the Sea“

Cu o reticenţă care stimulează curiozitatea, Casey Affleck , un actor care a avut în cea mai mare parte a carierei o emfază care intrigă, dovedeşte în sfârşit măsura talentul său, în rolul unui bărbat profund tulburat. Personajul lui este afectat de o durere care nu va dispărea niciodată, iar interpretarea sa are impactul unei serii de descărcări electrice profunde, cu o frecvenţă şi niveluri de intensitate neprevăzute.

Cea mai bună actriţă

VA CÂŞTIGA: Emma Stone, „La La Land“

Au trecut 12 ani de când acest premiu a fost atribuit unei actriţe care a jucat rolul principal într-un lungmetraj ce a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film, dar este greu de imaginat că Emma Stone nu va fi premiată de Academia de film americană (AMPAS) - deoarece ea a câştigat deja cele mai multe voturi la SAG Awards, Globurile de Aur şi BAFTA -, cântând, dansând şi jucând într-o manieră splendidă în „La La Land“, filmul preferat al celor trei gale menţionate mai sus.

Un avertisment: AMPAS a adăugat în rândul membrilor săi mulţi artişti din străinătate în ultimul an, iar franţuzoaica Isabelle Huppert, care este o vedetă de pe vremea în care Emma Stone încă nu se născuse, ar putea să îi tenteze şi să primească voturile lor.

AR TREBUI SĂ CÂŞTIGE: Isabelle Huppert, „Elle“

Este întotdeauna dificil pentru o interpretare într-o limbă străină să câştige Oscarul, dar dacă Isabelle Huppert nu va primi acest trofeu, anul 2017 va rămâne în istorie drept una dintre ruşinile permanente ale Academiei de film americane, alături de afronturile aduse unor legende precum Greta Garbo şi Peter O'Toole, care nu au câştigat niciodată Oscarul într-o categorie competitivă. Prestaţia lui Isabelle Huppert din „Elle“ este una dintre cele mai bune interpretări ce au fost reuşite de una dintre cele mai bune actriţe din toate timpurile şi ea ar trebui să câştige acest trofeu în oricare an.

Cel mai bun film străin

VA CÂŞTIGA: „The Salesman“ (Iran)

Comedia germană „Toni Erdmann“, o coproducţie cu participare românească, a fost marele favorit în prima parte a sezonului, iar vestea despre realizarea unui remake al acestui film, cu Jack Nicholson în distribuţie, i-a revitalizat şansele. Însă „Toni Erdmann“ a pierdut statutul de favorit atunci când iranianul Asghar Farhadi a anunţat că va boicota Oscarurile din cauza încercării preşedintelui Donald Trump de a interzice accesul în Statele Unite pentru persoanele din şapte ţări cu populaţie majoritar musulmană. Se pare că votanţii din AMPAS vor dori să îl critice încă o dată pe Trump şi să facă din Asghar Farhadi, la cinci ani după ce regizorul iranian a câştigat Oscarul pentru film străin cu pelicula „A Separation“, cel de-al patrulea cineast (după Fellini, Bergman şi Saura) care a regizat cel puţin două pelicule care au triumfat la această categorie.

AR TREBUI SĂ CÂŞTIGE: „Toni Erdmann“

Deoarece două dintre cele mai bune filme ale anului, „The Handmaiden“ şi „Elle“, din nefericire, nu se află printre cele cinci pelicule nominalizate, „Toni Erdmann“, un film apreciabil şi dezarmant de antrenant, reprezintă o alegere clară. Nefericita interdicţie de călătorie aplicată musulmanilor ar putea să îi orienteze pe unii dintre votanţii Academiei spre „The Salesman“, însă acest film nu se compară totuşi cu cele mai bune pelicule din filmografia regizorului iranian.

Cel mai bun lungmetraj de animaţie

VA CÂŞTIGA: „Zootopia“

„Kubo and the Two Strings“ a câştigat BAFTA, dar ultima dată când un film Disney sau Pixar a fost nominalizat la această categorie a Oscarurilor şi a pierdut trofeul s-a petrecut în urmă cu 10 ani. De fiecare dată când un film Disney sau Pixar câştigă, mai mulţi angajaţi ai acestor studiouri devin membri AMPAS, aducând astfel, apoi, şi mai multe victorii. „Zootopia“, o animaţie care captează spiritul epocii actuale, a beneficiat de cronici mai bune şi a generat încasări mai mari decât oricare dintre concurenţii lui. În plus, a câştigat şi Annie Award, un premiu care s-a diferenţiat de Oscarul pentru animaţie doar de cinci ori în ultimii 16 ani.

CINE AR TREBUI SĂ CÂŞTIGE: „La Tortue Rouge“

Într-un an în care trei lungmetraje animate produse cu bugete mici concurează cu două pelicule de tip blockbuster produse la Hollywood, broasca ţestoasă (din „La Tortue Rouge“) a fost mai bună decât iepurele (din „Zootopia“). Pe cât de elaborate şi pline de evenimente sunt „Zootopia“ şi „Moana“, pe atât este de simplu şi de concis din punct de vedere dramatic „La Tortue Rouge“, un film care are simplicitatea unei poveşti străvechi ce străbate veacurile şi care nu ar putea fi realizat cu o eleganţă mai mare decât aceea pe care o posedă deja.

Cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 26 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala va fi transmisă în direct de postul american ABC şi va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel.