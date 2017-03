O scenă cu Tom Cruise din filmul „The Mummy“, realizată în condiţii de imponderabilitate, a avut nevoie de 64 de duble VIDEO

Secvenţa a necesitat două zile de filmări şi patru zboruri la mare altitudine, au dezvăluit producătorii filmului, miercuri, la CinemaCon.

Producătorii i-au oferit actorului Tom Cruise posibilitatea de a realiza acea filmare la sol, pe o scenă special amenajată, însă starul hollywoodian a insistat să filmeze scena în condiţii de imponderabilitate, considerând că este foarte important ca spectatorii să aibă parte de o experienţă cât mai realistă atunci când vor viziona pelicula.

Annabelle Wallis, partenera de afiş a starului american, a dezvăluit la CinemaCon că mulţi dintre cei 64 de membri ai echipei de filmare au întâmpinat probleme şi li s-a făcut rău în timpul filmării acelei scene.

Jake Johnson, interpretul personajului negativ din film, a spus că Tom Cruise i-a îndemnat pe ceilalţi actori din distribuţie să îşi realizeze singuri cascadoriile.

Aceasta nu a fost însă prima cascadorie periculoasă realizată de Tom Cruise. Pentru un film din seria „Misiune: Imposibilă“, starul american s-a legat cu un ham de exteriorul unui avion şi a escaladat Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume.





Remake-ul filmului „The Mummy“, regizat de Alex Kurtzman, va avea premiera pe marile ecrane din America de Nord pe 9 iunie 2017.

Tom Cruise, născut pe 3 iulie 1962, este actor, producător şi regizor american. După ce a interpretat câteva roluri secundare, a jucat primul rol principal important în drama cu accente comice „Risky Business“, în 1983. A devenit celebru după rolul principal din „Top Gun“ (1986), care l-a transformat într-un star internaţional. De atunci, actorul american a jucat în multe filme de succes, precum „Rain Man“, „Născut pe 4 iulie/ Born on the Fourth of July“, „Oameni de onoare/ A Few Good Men“, „Interviu cu un vampir: Cronicile Vampirilor“, „Jerry Maguire“ şi cele cinci lungmetraje din seria „Misiune: Imposibilă“. A fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar şi de şapte ori la Globul de Aur - câştigând acest trofeu de trei ori.