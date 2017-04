Keira Knightley, revenire-surpriză în noul film „Piraţii din Caraibe“: cum arată actriţa în noul clip VIDEO

Personajul Elizabeth Swann va apărea în al cincilea film al seriei, „Piraţii din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“, care va avea premiera pe 26 mai, marcând astfel revenirea în franciză a Keirei Knightley după zece ani. Actriţa a apărut pentru ultima dată în acest rol în al treilea film, „Piraţii din Caraibe: La capătul lumii/ Pirates of the Caribbean: At World's End“, lansat în 2007.

Surpriza reîntoarcerii actriţei este cu atât mai mare cu cât membrii echipei au negat vehement până acum acest lucru, iar Knightley declarase că nu doreşte să mai interpreteze acest rol. „Nu cred că mă voi mai întoarce. A fost o perioadă uimitoare din viaţa mea, dar rămân cinci ani pe cinste. Nu-mi pot imagina să revin la acest personaj“, spunea actriţa în anul 2014.

Noul trailer o prezintă doar pentru câteva secunde pe Elizabeth Swann, care se află pe plajă, în acelaşi loc în care a putut fi văzută la finalul filmului din 2007, când a decis să îşi crească fiul pe o insulă şi să aştepte întoarcerea lui Will Turner (Orlando Bloom) dintr-o expediţie în Netherworld.

Johnny Depp va interpreta încă o dată rolul legendarului căpitan Jack Sparrow, care porneşte în căutarea tridentului lui Poseidon, dar este urmărit de un adversar nemilos, Salazar, interpretat de Javier Badem.

Primele patru filme din franciză „Piraţii din Caraibe“ au generat împreună încasări de peste 3,7 miliarde de dolari pe plan mondial.