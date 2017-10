HBO investeşte masiv în ultimul sezon „Game of Thrones“: cât va costa fiecare episod

A mai rămas un singur sezon din celebrul serial „Game Of Thrones“, iar filmările pentru cele şase episoade finale sunt în plină desfăşurare. HBO a dezvăluit deja lista regizorilor, printre care se numără Miguel Sapochnik („Battle of the Bastards“) şi David Nutter („The Rains of Castamere“).

Având în vedere că sezonul final trebuie să includă bătălii masive între cei vii şi cei morţi, era de aşteptat ca doi dintre regizorii celor mai controversate episoade să conducă acţiunea ultimului sezon. De asemenea, bugetele alocate în realizarea efectelor speciale şi nu numai sunt uriaşe.

Premiera ultimului sezon este aşteptată în toamna anului 2018 sau la începutul anului 2019.

HBO

Potrivit publicaţiei Variety , fiecare episod din ultimul sezon va costa cel puţin 19 milioane de dolari, o sumă care ar putea deveni şi mai mare. Totul depinde de numărul de duble trase şi de volumul în plus de muncă. Astfel, HBO va cheltui aproximativ 115 milioane de dolari în producerea sezonului opt, iar dacă în penultimul sezon al serialului cel mai lung episod a fost de 80 de minute, se aşteaptă ca cele şase episoade finale să durze mai mult.

Suma de 19 milioane de dolari pentru fiecare episod al serialului este mult mai mare decât orice sumă cheltuită de altă televiziune. De exemplu, Netflix a alocat un buget de aproximativ 13 milioane de dolari pentru „The Crown“, iar un episod din „House of Cards“ costă în jur de 4 milioane de dolari.

De altfel, şi celelalte episoade din „Game Of Thrones“ au costat aproximativ 13 milioane de dolari, însă de această dată cheltuielile suplimentare vor fi puse pe seama mai multor cadre cu dragoni, mai multor scene cu Umblătorii Albi, dar şi cu lupi.

FOTO HBO