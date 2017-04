„Furios şi iute 8“ domină box office-ul american: Universal pregăteşte filme de sine stătătoare cu personajele seriei

Furios şi iute la box office

Filmul „The Fate of the Furious“, al optulea lungmetraj din franciza „Furios şi iute“, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv, cu încasări de 38,6 milioane de dolari, după ce a stabilit un record în weekendul premierei, când a obţinut 532,4 milioane de dolari pe plan mondial, potrivit site-ului boxofficemojo.com, citat de News.ro.

În România, filmul a avut 366.000 de bilete vândute în weekend-ul lansării. În perspectivă, în ţară există aproximativ 70.000 de locuri în cinematografe, iar, având în vedere cifrele vânzării de bilete, „Furios şi iute 8“ le-ar fi ocupat pe toate timp de cinci spectacole. În comparaţie, „Suicide Squad“, cel mai popular film al anului trecut în România, a avut 420.000 de spectatori în 19 săptămâni în care a rulat pe marile ecrane, arată, într-un comentariu pe Facebook, Ştefan Dobroiu, critic cinemagia.ro. Încasările pe care pelicula le-a generat în weekendul de debut au fost de 7.373.207,74 lei.

Acţiunea filmului „The Fate of the Furious“ are în centrul ei o femeie misterioasă, Chiper, interpretată de actriţa sud-africană Charlize Theron, care îl convinge pe Dom, personajul jucat de Vin Diesel, să se alăture lumii interlope. Întreaga echipă de colaboratori ai lui Dom este nevoită să intervină pentru a opri un anarhist care vrea ca lumea întreagă să fie cuprinsă de haos.

Alături de Vin Diesel, Charlize Theron şi Jason Statham, în distribuţia noului film din franciza „Furios şi iute“ au revenit actorii Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ”Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky şi Kurt Russell.

Două personaje primesc propriile filme

Pe lângă veştile încuburătoare de la box office-ul american, Universal lucrează la un film de sine stătător pentru Jason Statham şi Dwayne Johnson, care au dovedit o chimie incontestabilă în „The Fate of the Furious“ şi au captat atenţia în fiecare scenă în care au apărut împreună, stârnind chiar invidia starului filmului, Vin Diesel, relatează „The Playlist“, citat de Agerpres.

Astfel, Universal lucrează la un spinoff care se va concentra asupra personajelor lui Dwayne Johnson şi Jason Statham care au putut fi văzute cel mai recent film al seriei. Arhitecţii francizei „The Fast and the Furious“ au declarat în trecut că ar dori să lărgească universul din film cu câteva derivate, iar acesta este unul dintre ele.

Proiectul este în faza de început, dar conceptul a fost deja discutat, sursele citate afirmând că scenariul va fi scris de Chris Morgan, scenaristul seriei care a atins un nou vârf de succes cu a opta parte.

Deşi cu siguranţă proiectul nu este unul care îi va fi pe placul lui Vin Diesel, o astfel de serie de sine stătătoare ar fi una care pare foarte indicată, scrie The Playlist, şi nu ar trebui să afecteze prea mult restul francizei.