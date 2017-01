Cum se numeşte următorul film din seria „Star Wars“ şi când va fi lansat: ce actori revin pe marile ecrane

Informaţia a fost anunţată prin intermediul unui mesaj publicat pe contul de Twitter al francizei „Star Wars“.

„E oficial. STAR WARS: THE LAST JEDI este următorul capitol din saga personajului Skywalker. În luna decembrie a acestui an. #TheLastJedi“, se afirmă în acel mesaj.

„The Last Jedi“ urmează evenimentelor relatate în „The Force Awakens“ (2015) şi reprezintă următorul film din seria „Star Wars“.

Pelicula „Rogue One“ şi un alt lungmetraj, dedicat personajului Han Solo, sunt filme independente, desprinse din firul narativ al acestei francize, fără să facă parte oficial din aceasta.

Filmul „Star Wars: The Last Jedi“, scris şi regizat de Rian Johnson, îi are în rolurile principale pe Mark Hamill şi regretata Carrie Fisher, alături de Adam Driver, Daisy Ridley şi John Boyega. Actriţa Carrie Fisher finalizase filmările de la această peliculă cu puţin timp înainte de a muri, în decembrie 2016.

Lungmetrajul „Star Wars: The Last Jedi“ va fi lansat pe 15 decembrie.

Franciza cinematografică „Star Wars“, creată de cineastul George Lucas, conţine deocamdată şapte filme SF, cu o acţiune plasată într-o galaxie îndepărtată.

În anul 2012, studiourile Disney au cumpărat franciza „Star Wars“ de la Lucasfilm, compania de producţie deţinută de George Lucas, cu suma de 4,06 miliarde de dolari.

