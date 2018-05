Cum l-au găsit producătorii filmului „Solo: O Poveste Star Wars“ pe urmaşul lui Harrison Ford

Noua superproducţie însumează o serie de întâmplări neaşteptate, precum şi o călătorie a unui personaj care are toate calităţile unui erou, însă le ascunde sub faţada unui mercenar charismatic, dar nepăsător. Filmul „Solo: O Poveste Star Wars” este distribuit de Forum Film România, fiind disponibil în format 3D, IMAX 3D, 4DX 3D şi Dolby Atmos, în varianta subtitrată şi dublată.

Distribuţia este formată din actori cunoscuţi şi îndrăgiţi de public, dar şi actori tineri, care aduc un suflu nou şi o energie molipsitoare. Producătorii s-au văzut în faţa unei mari provocări atunci când au început să caute actorul perfect pentru a-l interpreta pe tânărul Solo. „Harrison Ford este unic şi a interpretat acest rol mult timp, făcând o treabă excelentă, iar acest lucru a venit ca o mare responsabilitate pentru noi. Nu am căutat pe cineva care să semene cu el, am vrut un actor care să se identifice cu anumite caracteristici care îl fac pe Han să fie atât de rebel şi de iubit de spectatori”, spune producătoarea Kathleen Kennedy. Alden Ehrenreich a fost unul dintre primii actori pe care producătorii l-au văzut şi i-a cucerit pe loc. „Alden a reuşit într-un timp foarte scurt să atingă nişte aspecte şi particularităţi care fac acest personaj atât de special, fără a-l imita pe Ford. A reuşit să surprindă esenţa şi spiritul acestui hoinar rebel. Este amuzant, cool şi foarte arătos. Are toate calităţile pentru acest rol, dar şi o vulnerabilitate specifică lui Solo”, mărturisesc producătorii.

La polul opus o găsim pe Emilia Clarke, cunoscută de public pentru rolul său din seria „Game of Thrones”, dar şi din drama romantică „Me Before You”. Cea care o interpretează pe Qi’ra, prima iubită a lui Han Solo, recunoaşte: „Este un film monumental, iar dacă vrei să îl vezi, dacă chiar vrei să îl vezi cu adevărat şi să fii în mijlocul personajelor, atunci trebuie să îl vezi în IMAX”.