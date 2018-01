Cine este celebra actriţă care o va înlocui pe Vanessa Kirby în rolul prinţesei Margaret a Marii Britanii din serialul „The Crown“ FOTO

Helena Bonham Carter (51 de ani), cunoscută din producţii precum „Sweeney Todd“, „Alice in Wonderland“, dar şi din franciza cinematografică „Harry Potter“, ar urma să preia rolul de la actriţa Vanessa Kirby, care a interpretat-o pe prinţesa Margaret în primele două sezoane ale serialului dedicat domniei Reginei Elizabeth a II-a, anunţă News.ro.

Cel de-al doilea sezon al show-ului realizat de Peter Morgan a fost lansat pe 9 decembrie de Netflix. În acest sezon, prinţesa Margaret, sora reginei, s-a căsătorit cu fotograful Antony Armstrong-Jones, Lordul Snowdon (interpretat de Matthew Goode). La finalul sezonului, prinţesa era însărcinată.

Helena Bonham Carter (dreapta) va juca rolul prinţesei Margaret a Marii Britanii (stânga, anul 1968) FOTO Getty Images

„Mi-ar fi plăcut să continui, dar presupun că am fost suficient de norocoasă să joc în primele două sezoane“, a spus Vanessa Kirby pentru The Hollywood Reporter, precizând că actriţa care o va înlocui va avea de interpretat „cele mai interesante lucruri“.

Vanessa Kirby, în rolul prinţesei Margaret

În primele două sezoane ale serialului „The Crown“ rolul reginei Elizabeth a II-a a fost interpretat de actriţa Claire Foy, prinţul Philip a fost interpretat de Matt Smith, regina-mamă Elisabeta de Victoria Hamilton, iar Anthony Eden de Jeremy Northam.



Matt Smith şi Claire Foy în cel de-al doilea sezon „The Crown“ FOTO The Times Matt Smith şi Claire Foy în cel de-al doilea sezon „The Crown“ FOTO The Times

Actriţa Olivia Colman o va înlocui pe Claire Foy în rolul Reginei Elizabeth a II-a în cel de-al treilea şi cel de-al patrulea sezon, pe care Netflix încă nu le-a confirmat oficial.





Olivia Colman FOTO Getty Images

În afară de Vanessa Kirby, în următoarele sezoane va ieşi din distribuţie şi Matt Smith, deoarece acestea vor prezenta viaţa familiei regale într-o perioadă mai târzie a domniei Reginei Elizabeth a II-a.

Născută pe 26 mai 1966, Helena Bonham Carter este una dintre cele mai de succes actriţe britanice. Şi-a făcut debutul în film cu pelicula „A Pattern of Roses“. Este cunoscută şi apreciată, între altele, pentru apariţia sa în seria cinematografică „Harry Potter“. A fost nominalizată de două ori la Oscar, la categoria cea mai bună actriţă în rol principal, pentru interpretarea sa din „The Wings of the Dove“ (1997), şi la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru apariţia sa în „The King's Speech“ (2010), care i-a adus un premiu BAFTA. A fost nominalizată de şapte ori la Globurile de Aur. Între filmele în care a mai apărut se numără „Henry VIII” (2003), „Charlie and the Chocolate Factory“ (2005), „Les Misérables“ (2012), „Suffragette“, „Cinderella“ (2015) şi „Alice Through the Looking Glass“ (2016).