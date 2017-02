Cele mai bune şi cele mai proaste momente de la Oscar 2017

Timberlake, cel care strică interviurile

Pe lângă gafa de la decernarea trofeului pentru Cel mai bun film şi pe lângă glumele ulteriore care fac înconjurul internetului, unul dintre cele mai amuzante momente ale galei Oscar 2017 l-a avut, sau măcar a încercat să îl aibă, pe Justin Timberlake. Cântăreţul, alături de soţia lui, Jessica Biel, s-a băgat în cadru şi a executat tot felul de grimase, atunci când Emma Stone oferea un interviu. Timberlake chiar a tras-o pe Jessica Biel lângă el, cu forţa, doar de dragul amuzamentului şi pentru a-i strica interviul actriţei. La un moment dat, Emma Stone realizează că cineva e lângă ea şi spune: „Cine sunt oamenii ăştia?“.





.@jtimberlake and Jessica Biel with the video bomb of Emma Stone at the #Oscars pic.twitter.com/3SxnHcCyFW — Patrick Schmidt (@PatrickASchmidt) February 27, 2017

Timberlake şi-a continuat seara cu voie bună şi în timpul unei reprezentaţii live a venit lângă soţia lui şi a început să danseze, spre amuzamentul tuturor.

Nicole Kidman, moment bizar

Un moment cel puţin bizar a fost oferit de Nicole Kidman care a uimit audienţa cu felul în care aplauda. Purtând o rochie marca Armani Prive de culoarea pielii, actriţa i-a încântat pe privitori. În timpul ceremoniei camerele video au surprins-o pe Nicole în timp ce o aplauda frenetic, într-o manieră extrem de originală, pe Charlize Theron, care urma să prezinte un premiu. În imagini se vede cum mâinile vedetei abia se ating în zona palmelor în timp ce aplaudă, iar degetele sunt răsfirate. Kidman pare că recurge la acest gest pentru a nu-şi lovi inelele unul de altul sau din dorinţa de a fi excesiv de atentă cu manichiura.

Jimmy Kimmel, atac la Trump

Jimmy Kimmel, prezentatorul galei din acest an, nu a omis să-şi îndrepte săgeţile către Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, deoarecele acesta din urmă nu a transmis niciun mesaj pe reţeaua de microblogging, aşa cum obişnuia la orice eveniment important. „Vreau să îi mulţumesc preşedintelui Trump. Adică, ce vreau să spun, vă mai aduceţi aminte că anul trecut Oscarurile au fost rasiste?“, l-a „înţepat“ încă o dată în timpul galei. Kimmel a primit răspuns de la purtătoarea de cuvânt a lui Trump, care i-a scris pe Twitter că preşedintele era „ocupat“.

"If everyone took a minute to reach out to someone you disagree with... we could make America great again." - @jimmykimmel. #Oscars pic.twitter.com/XB2XBn9Aha — Good Morning America (@GMA) February 27, 2017

@realDonaldTrump is busy meeting w/governors of the nation. You know, people that actually get things done, not just pretend to in costume. https://t.co/rAoFD1gwHv — Katrina Pierson (@KatrinaPierson) February 27, 2017

Accident nefericit şi ironia sorţii

De la disputa politică, trecem şi la un mic accident întâmplat în timpul unei reprezentaţii live. În timp ce cânta „How Far I’ll Go“, Auli’i Cravalho, în vârstă de 16 ani, din distribuţia filmului „Moana“, a fost lovită în cap cu ceea ce părea a fi un steag. Cravalho tocmai termina de cântat versul „Ce e în neregulă cu mine?“, înainte să fie lovită, dar şi-a dus piesa la bun sfârşit.

Ironia sorţii a făcut ca Oscarurile să abunde de gafe, mai mult sau mai puţin intenţionate. Astfel, într-una din reclamele difuzate în timpul galei apare şi actorul Bill Paxton, care a murit cu puţin timp înainte de Oscar 2017. Actorul apărea într-o reclamă pentru Rolex.

What an ideal ad, came off perfect with the Paxton shot #rolex #Oscars pic.twitter.com/TtWvI4ogEE — Steven Stubbe (@Steven_Stubbe) February 27, 2017

Oscar 2017, marii câştigători

CÂŞTIGĂTORII OSCAR 2017: LISTA COMPLETĂ

„Moonlight“ a câştigat cea mai râvnită statuetă Oscar 2017, la categoria Cel mai bun film, după ce, dintr-o nefericită eroare, acest trofeu a fost iniţial înmânat echipei musicalului „La La Land“.

Drama „Moonlight“ a reuşit să mai traducă în victorii alte două din cele opt nominalizări Oscar 2017 - Cel mai bun scenariu adaptat şi Cel mai bun actor în rol secundar, Mahershala Ali devenind primul artist de origine musulmană care este recompensat cu prestigioasa statuetă.

Chiar dacă nu a câştigat marele premiu, iar echipa a suferit cel mai penibil moment din istoria evenimentului, musicalul „La La Land“ este considerat învingător după ce s-a impus la şase dintre cele 14 categorii la care a fost nominalizat, inclusiv la Cel mai bun regizor (Damien Chazelle), Cea mai bună actriţă în rol principal (Emma Stone) şi Cea mai bună coloană sonoră.

La Oscar 2017, drama „Manchester by the Sea“ a avut Cel mai bun actor în rol principal, în persoana lui Casey Affleck, dar şi Cel mai bun scenariu original. De asemenea, cum era de aşteptat, actriţa Viola Davis s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru interpretarea din „Fences“.