Animaţia „Maşini 3“ a reuşit să depăşească „Wonder Woman“ în box office-ul românesc VIDEO

În animaţia „Maşini 3/ Cars 3“, regizată de Brian Fee, personajul Fulger McQueen, un veteran al sportului, luptă să revină în mijlocul cursei şi are de înfruntat ambiţia unei tinere generaţii de piloţi mult mai rapizi şi siguri pe ei. Luat prin surprindere de o nouă generaţie de maşini de curse, legendarul Fulger McQueen este scos din sportul pe care îl iubeşte. Pentru a se putea întoarce va avea nevoie de ajutorul unui mecanic priceput, un plan bine pus la punct şi evident mult noroc. Dovada că numarul #95 nu se lasă bătut va trebui oferită chiar în cea mai mare cursă din Cupa Piston.

Filmul „Wonder Woman“, regizat de Patty Jenkins, cu Gal Gadot în rolul principal, a coborât, după trei săptămână de la premiera românească, pe locul al doilea în clasament, după ce a încasat weekendul trecut 560.000 de lei şi a fost vizionat de aproape 24.000 de spectatori.

Sinopsis: Înainte de a deveni Wonder Woman, Diana a fost prinţesa din Amazon, crescută într-un paradis izolat şi antrenată pentru a fi invincibilă în luptă. În momentul în care un pilot american se prăbuşeşte pe ţărmul insulei sale şi o avertizează că urmează să izbucnească un război care va zdruncina lumea, Diana decide să renunţe la liniştea căminului său, convinsă că intervenţia ei poate opri ameninţarea. Luptând alături de omenire într-un război menit să oprească toate războaiele, Diana îşi va descoperi marile puteri şi adevăratul său destin.

Lungmetrajul „Piraţii din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“, cel de-al cincilea al francizei, a coborât pe locul al treilea în topul românesc, cu încasări de 557.0000 de lei, potrivit Cinemagia.

Sinopsis: După şase ani de la cel mai recent film din seria „Piraţii din Caraibe“, în noul lungmetraj, regizat de Joachim Rønning şi Espen Sandberg, Johnny Depp revine în rolul piratului Jack Sparrow, aflat din nou în pericol, fiind urmărit de marinarii-fantomă, în frunte cu Căpitanul Salazar (Javier Bardem), care a reuşit să scape din Triunghiul Diavolului şi îşi doreşte cu îndârjire să îl găsească şi să îl omoare pe Sparrow. Din distribuţia filmului mai fac parte Kevin R. McNally ca Joshamee Gibbs, Golshifteh Farahani în rolul vrăjitoarei Shansa, David Wenham ca Scarfield, Stephen Graham în rolul lui Scrum, şi Geoffrey Rush, în rolul căpitanului Hector Barbossa.

Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon, Jillian Bell şi Ilana Glazer joacă împreună în „O noapte nebună, nebună/ Rough night“, care a debutat pe locul al patrulea în box office-ul românesc, cu încasări de 454.000 de lei, după ce a fost vizionat de aproape 22.000 de spectatori.

Sinopsis: O gaşcă de prietene se reunesc în Miami după zece ani de la absolvirea colegiului, hotărâte să marcheze momentul cu o distracţie de pomină. Şi iese mai de pomină decât se aşteptau! Ieşirea în club, scăldată cu alcool din belşug, se transformă într-o experienţă sinistro-amuzantă atunci când vizita unui stripper se încheie fatal. Situaţia se agravează direct proporţional cu cantitatea de droguri ingerată, iar rezultatul este o nebunie totală, ce garantează hohote în avalanşă!

Filmul „Mumia/ The Mummy“, de Alex Kurtzman, cu Tom Cruise în rol principal, a coborât pe poziţia a cincea în top, după ce a încasat 407.000 de lei şi a fost vizionat de 18.000 de spectatori.