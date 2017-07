Selfie-ul care i-a sfârşit cariera. Artistul spune că celebra poză a maimuţei care s-a fotografiat singură l-a ruinat

Povestea lui Dave începe din 2011, când fotograful se afla într-un parc naţional din Indonezia. La o temperatură de 45 de grade, bărbatul umbla cu echipamentul foto după el, care cântărea aproape 20 de kilograme în spate, scopul călătoriei sale care a durat o lună fiind să surprindă cadre cu mai multe animale pe cale de dispariţie şi să atragă atenţia asupra lor folosindu-se de imagini.

La un moment dat, în ultima săptămână, Dave a observat mai mulţi macaci negri – o specie în prag critic de dispariţie, care se regăseşte doar pe două insule din Indonezia. „Mai există doar câteva sute de maimuţe iar eu n-am văzut decât o singură poză cu acestea” precizează Dave.

La nici 150 de metri, 20 de macaci se jucau între ei, moment în care Dave a pornit aparatul şi le-a fotografiat, apropiindu-se încet. A doua zi, maimuţele s-au împrietenit cu fotograful, s-au jucat în părul acestuia şi i-au scormonit prin rucsac în căutare de mâncare, timp în care deveneau din ce în ce mai curioase faţă de camera foto şi de sunetul pe care îl făcea atunci când imortaliza un cadru. Dave a lăsat aparatul pe mâna noilor săi prieteni care au făcut câteva zeci de fotografii, printre care şi un selfie.

„Creativitatea îmi aparţine”

Când s-a reîntors în Marea Britanie, Dave a reuşit să-şi compenseze călătoria în Indonezia prin vânzarea pozelor. Cu timpul, selfie-ul a început să devină un clasic, ajungând să fie publicată pe Internet de peste 50 de milioane de ori. Însă, în loc să-i aducă britanicului un succes financiar, fotografia a marcat sfârşitul carierei sale.

În ultimii şase ani, bărbatul a fost prins într-una dintre cele mai deosebite bătălii legale din toate timpurile – cine deţine drepturile de autor asupra pozei? Dave sau maimuţa?

„Eu am ales lentila şi am procesat imaginile. Creativitatea îmi aparţine. În plus, a fost necesară foarte multă perseverenţă, transpiraţie şi chin” precizează Dave, citat de Dailymail.

Necazurile artistului au început când Techdirt, un blog din California şi Wikipedia au pretins că poza nu poate avea drepturi de autor, pentru că maimuţa este cea care a făcut-o. Astfel, cele două site-uri au publicat-o, spunând că este gratuită şi că oricine o poate folosi. Dave le-a cerut apoi ambelor site-uri să scoată poza, pentru că îi aparţine, însă atât Techdirt cât şi Wikipedia au refuzat. Ulterior, fotograful le-a dat în judecată pentru 18.000 de lire (n.red.: 91.700 lei), argumentul său fiind că „drepturile de autor nu se rezumă doar la cine apasă pe buton”.

Naruto îşi cere drepturile

În cele din urmă, consensul legal a fost că nici Dave şi nici maimuţa nu pot să obţină drepturile de autor. Totuşi, doi ani mai târziu, PETA a luat atitudine în favoarea maimuţei, pe care au botezat-o „Naruto”, spunând că aceasta ar trebui să fie declarată deţinătoarea şi că toate fondurile îi revin lui Naruto. PETA e precizat că din cauza „inaccesibilităţii şi incapacităţii”, maimuţa nu a putut să-şi construiască propriul proces. Avocaţii lui Dave au tratat declaraţia celor de la PETA ca pe o glumă şi nu au luat-o în serios.

Totuşi, gluma s-a transformat ulterior în realitate, iar un an mai târziu, un judecător din Statele Unite a dat un verdina împotriva celor de la PETA, spunând că animalele nu intră în actul drepturilor de autor. Chiar şi aşa, organizaţia a făcut apel împotriva deciziei, iar săptămâna trecută cazul s-a reîntors în curtea de judecată din San Francisco.

Urmărind lupra legală online pentru că nu-şi poate permite un bilet până în Statele Unite, Dave spune că a ajuns să-şi piardă minţile. „Am fost dat în judecată de către o maimuţă. Am avut aproape doi ani să mă obişnuiesc cu ideea însă pare în continuare ceva ireal” a adăugat artistul. În plus, fotograful mai subliniază că cei de la PETA se luptă pentru maimuţa greşită, pentru că „au greşit atât vârsta cât şi sexul”, explicând că cea care apare în selfie e o femelă.

Din cauza costurilor de judecată, Dave a ajuns să-şi piardă toate economiile şi îi este din ce în ce mai greu să aibă grijă de familia sa. Totuşi, avocatul său are încredere că va câştiga şi că în cele din urmă fotograful va primi meritele financiare.

„Monkey selfie” vs „Kim Kardashian”

După ce şi-a terminat doctoratul în geologie, Dave a decis să-şi urmeze pasiunea şi să se apuce de fotografiat animale sălbatice. Pentru a-şi putea permite costurile, la început acesta a lucrat spălând ferestre şi apoi ca grădinar, până ce a reuşit apoi să facă primele vizite în Africa, Filipine sau Costa Rica. Totuşi, acesta susţine că viaţa de fotograf independent este instabilă din punct de vedere financiar şi că „speri în permanenţă că prinzi o poză-două pe care să o poţi vinde îndeajuns de bine astfel încât să-ţi permite următoarea călătorie”. Iar apoi, la un momendat dat a venit şi celebrul macac curios şi zâmbitor.

La scurt timp după ce a publicat fotografia, aveasta a devenit virală pe reţelele sociale, iar până să intervină Wikipedia care a distribuit-o apoi gratuit, aceasta i-a adus lui Dave în jur de 2.500 de lire (n.red.: 12.700 de lei).

Bărbatul se mândreşte că la un moment dat termenul „monkey selfie” a fost una dintre cele mai căutate expresii de pe Google, „reuşind să depăşească chiar şi «Kim Kardashian»”. Între timp, bărbatul aşteaptă un nou verdict care va fi dat peste aproximativ două luni.

Dave, împreună cu una dintre maimuţe FOTO Caters News Agency